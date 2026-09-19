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Josep Martínez, un gardien valencien en pleine ascension en équipe d’Espagne

samedi 19 septembre 2026 - 10:20

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L’absence du gardien Joan García en raison d’une blessure a ouvert une opportunité en sélection espagnole à Josep Martínez, originaire de la région valencienne. Le portier, qui a effectué ses débuts avec l’équipe nationale espagnole en 2021, est désormais une nouveauté dans la sélection dirigée par Luis de la Fuente.

Josep Martínez, un gardien valencien en pleine ascension en équipe d’EspagneEspagne

Un parcours prometteur vers les sommets du football européen

Formé initialement à l’Alzira, Josep Martínez a rejoint le centre de formation du Barça en 2015. Après une étape aux Canaries avec Las Palmas, il a passé deux saisons en Allemagne au RB Leipzig, avant de s’imposer au Genoa en Italie, où il a contribué à la montée du club en Serie A. En 2024, il a rejoint l’Inter de Milan, champion en titre de Serie A, où il connaît actuellement un grand succès.

Une présence valencienne notable en sélection

Josep Martínez n’est pas le seul joueur valencien appelé par Luis de la Fuente. Il est accompagné de Ferran Torres et Álex Grimaldo, illustrant la contribution importante de la région valencienne au football espagnol actuel.

Décryptage FootLégende
Focus sur Josep Martínez en équipe d'Espagne

Le gardien valencien bénéficie d'une montée en puissance notable en sélection nationale à la faveur d'une blessure et d'un parcours professionnel solide.

En clairJosep Martínez a été appelé en équipe d'Espagne suite à la blessure de Joan García.
La suiteIl évolue actuellement à l'Inter de Milan, club champion en titre en Italie.

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