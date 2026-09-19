Josep Martínez, un gardien valencien en pleine ascension en équipe d’Espagne

Un parcours prometteur vers les sommets du football européen
Formé initialement à l’Alzira, Josep Martínez a rejoint le centre de formation du Barça en 2015. Après une étape aux Canaries avec Las Palmas, il a passé deux saisons en Allemagne au RB Leipzig, avant de s’imposer au Genoa en Italie, où il a contribué à la montée du club en Serie A. En 2024, il a rejoint l’Inter de Milan, champion en titre de Serie A, où il connaît actuellement un grand succès.
Une présence valencienne notable en sélection
Josep Martínez n’est pas le seul joueur valencien appelé par Luis de la Fuente. Il est accompagné de Ferran Torres et Álex Grimaldo, illustrant la contribution importante de la région valencienne au football espagnol actuel.
Le gardien valencien bénéficie d'une montée en puissance notable en sélection nationale à la faveur d'une blessure et d'un parcours professionnel solide.