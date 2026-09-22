Valence : Braulio Vázquez et Javier Aguirre face à un défi majeur

Le Valencia CF vit un moment critique avec un début de saison très décevant, marqué par seulement quatre points obtenus sur 21 possibles, reléguant l’équipe à la 19e place du classement. Face à cette situation, le club mise sur un changement d’équipe technique et sportive.

Nouveaux visages pour un défi colossal

Javier Aguirre est attendu très prochainement à Valence pour prendre les rênes de l’équipe en tant qu’entraîneur. Il bénéficiera d’une période d’environ vingt jours avant la reprise des matches pour opérer une véritable phase de reconstruction au sein du vestiaire.

Parallèlement, Braulio Vázquez, nommé directeur sportif, devra relever la lourde tâche de redresser un club en difficulté, sur fond de départs comme ceux de Corberán et Gourlay, et après la période d’Óscar Sánchez sur le banc.