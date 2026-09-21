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Liverpool accélère pour Lamine Camara, milieu de terrain prometteur de Monaco

lundi 21 septembre 2026 - 11:25

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Liverpool a intensifié ses démarches pour recruter Lamine Camara, le jeune milieu défensif de l’AS Monaco, âgé de 22 ans. Sous la direction d’Andoni Iraola, le club cherche à renforcer sa maîtrise du milieu de terrain en apportant davantage d’intensité défensive, de contrôle et de dynamisme dans la circulation du ballon.

Liverpool accélère pour Lamine Camara, milieu de terrain prometteur de MonacoAngleterre

Profil et intérêt du club

Camara est reconnu pour son athlétisme, son agressivité sans le ballon et sa capacité à porter le ballon de manière directe. Ces qualités correspondent aux besoins de Liverpool, qui cherche à améliorer la cohésion et l’autorité collective de son milieu, souvent critiqué pour son manque de contrôle lors des matchs.

Contexte du mercato et compétition

Selon les informations, Liverpool a établi un premier contact avec les représentants de Camara et évalue les conditions du transfert (salaire, rôle et adaptation au groupe). Toutefois, plusieurs grands clubs anglais sont également intéressés, notamment Arsenal, Manchester City et Chelsea, ce qui pourrait compliquer les négociations et faire monter le prix.

Montant et perspective

Le transfert pourrait se chiffrer autour de 60 millions de livres, une somme importante pour un joueur de 22 ans, mais qui reflète le potentiel et le profil international de Camara, ainsi que sa capacité à évoluer en Premier League. Monaco, conscient de la valeur de son joueur, semble prêt à attendre une offre à la hauteur.

Enjeux pour Liverpool

Au regard de l’exigence tactique d’Iraola, qui demande des milieux capables de répéter les efforts et de couvrir rapidement les espaces, Camara apparaît comme un renfort fonctionnel stratégique. L’envie de renforcer le milieu avant que la concurrence ne se concrétise pleinement est un facteur clé du timing des négociations.

Décryptage FootLégende
À retenir pour les supporters de Liverpool

Lamine Camara correspond au profil recherché par Liverpool pour pallier ses faiblesses au milieu de terrain dans une compétition féroce avec plusieurs clubs majeurs.

En clairLiverpool veut plus d'intensité et de contrôle au milieu avec Camara.
Le chiffreEnviron 60 millions de livres pour convaincre Monaco.
La suiteLa concurrence de Chelsea, Arsenal et City risque d'accélérer les décisions.

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