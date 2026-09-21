Ligue des Champions féminine : Bayern Munich accueille Manchester City pour l’ouverture

Le Bayern Munich féminin donne le coup d’envoi de sa saison en UEFA Women’s Champions League ce mardi en recevant les championnes en titre de la Women’s Super League (WSL), Manchester City. Les Bavaroises sont la seule formation de Frauen-Bundesliga encore présente en phase de groupes, après l’élimination précoce de Wolfsburg et d’Eintracht Francfort.

Un Bayern en grande forme

Après avoir remporté la Supercoupe 3-0 contre Wolfsburg, les championnes d’Allemagne ont poursuivi sur leur lancée en enchaînant cinq victoires consécutives dans leur championnat. Avec 18 buts inscrits et une seule clean sheet, contre le promu Mayence, le Bayern affiche une attaque performante. Leur dernière victoire en Bundesliga face à Cologne (5-2) a vu briller Edna Imade et Jovana Damnjanović, confirmant leur statut de seule équipe invaincue dans le championnat allemand cette saison.

Manchester City vise le doublé

Du côté anglais, Manchester City a également débuté sa saison de façon convaincante avec trois succès en autant de matchs en WSL. Leur dernière victoire 4-2 contre Liverpool, marquée par deux buts en toute fin de match, souligne leur efficacité. Sous la direction du Suédois Andrée Jeglertz, l’équipe a décroché le titre national la saison dernière après dix ans d’attente.

Le maintien de l’attaquante jamaïcaine Khadija Shaw, meilleure buteuse et courtisée par Chelsea, donne un poids offensif important aux Citizens. Elle a d’ores et déjà inscrit quatre buts au départ de la saison. Les recrues Beth Mead, Niamh Charles et l’ancienne défenseure de Leverkusen Carlotta Wamser renforcent l’effectif. Leur meilleur parcours en Ligue des Champions reste les demi-finales, un palier auquel ils espèrent à nouveau accéder.

Compositions et absents

Le Bayern a préservé certaines joueuses clés lors du dernier match, avec Klara Bühl et Giulia Gwinn remplaçantes non utilisées. Pernille Harder et Franziska Kett sont entrées en cours de jeu. Plusieurs titulaires comme Stine Ballisager, Lena Oberdorf, Magdalena Eriksson et Bernadette Amani étaient absentes pour blessures.

Manchester City doit composer sans Rebecca Knaak et Sydney Lohmann, toujours en convalescence. Vivianne Midema, Risa Shimizu et Niamh Charles sont également indisponibles au coup d’envoi de cette compétition.

Le match, au sommet de la journée d’ouverture de la Women’s Champions League, promet une confrontation entre deux formations ambitieuses et en forme de leurs championnats respectifs.