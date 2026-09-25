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Arsenal inquiet pour Kai Havertz après sa sortie prématurée en sélection allemande

vendredi 25 septembre 2026 - 11:45

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Arsenal est confronté à une incertitude majeure concernant son attaquant Kai Havertz. Le joueur allemand a dû quitter ses coéquipiers après seulement 30 minutes de jeu lors du match de Ligue des Nations entre l’Allemagne et les Pays-Bas, dimanche dernier. Une blessure à l’ischio-jambier est suspectée, après un tacle élevé subi de la part du défenseur néerlandais Quinten Timber.

Arsenal inquiet pour Kai Havertz après sa sortie prématurée en sélection allemandeAngleterre

Un coup dur pour Arsenal au moment d’une série chargée

Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, compte fortement sur Havertz depuis le début de saison, où l’attaquant a pris une place centrale dans le dispositif offensif. Havertz a démarré toutes les rencontres de Premier League cette saison et marque régulièrement, avec notamment trois buts en sept apparitions toutes compétitions confondues.

Le club doit désormais attendre les résultats des examens médicaux qui auront lieu rapidement pour confirmer la gravité de la blessure. L’absence d’Havertz serait préjudiciable sur une période dense de matches, avec des rencontres importantes près, notamment contre Leeds, Lille et Everton à domicile, suivi de déplacements à Nottingham Forest, Munich (Bayern) et Fleetwood.

Un rôle clé pour l’attaquant allemand

Au-delà de ses statistiques, Havertz représente un point fixe dans le schéma offensif d’Arsenal, mêlant mouvements et présence dans la surface, offrant un relais sûr sur des situations de jeu direct. Son indisponibilité potentielle oblige le club à envisager des alternatives en attaque pour maintenir son niveau de performance.

Décryptage FootLégende
À retenir pour les fans d'Arsenal

L'état de santé de Kai Havertz pourrait influencer les prochaines performances d'Arsenal lors d'une période chargée en matches.

Situation actuelleHavertz sorti sur blessure musculaire suspectée à l'ischio-jambier
ImportancePremier choix en attaque et moteur du dispositif offensif d'Arteta
À venirScans prévus pour évaluer la durée possible d'absence

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