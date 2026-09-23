Morgan Gibbs-White dans le viseur du Bayern Munich, un enjeu majeur pour Nottingham Forest

Une pierre angulaire de Nottingham Forest
Depuis le début de la saison 2025-2026, Gibbs-White s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League. En 2026, il est en tête des joueurs anglais pour le nombre d’interventions décisives, avec 18 participations entre buts et passes décisives. Ce leadership sportif, à la fois dans le jeu et dans le vestiaire, fait de lui un élément indispensable pour le club de la City Ground.
Un défi de taille pour Nottingham Forest
Nottingham Forest a déjà repoussé cet été les avances de Tottenham Hotspur pour Gibbs-White, sous l’impulsion de son propriétaire Evangelos Marinakis, qui veut préserver la montée en puissance du club. Toutefois, l’intérêt d’un géant européen comme le Bayern Munich introduit une dynamique différente. Ce dernier propose un projet sportif très attractif, incluant l’accès régulier à la Ligue des champions et la possibilité de jouer aux côtés de joueurs de renom tels que Harry Kane.
Un enjeu stratégique pour le club
La capacité de Nottingham Forest à conserver son capitaine sera un indicateur fort de ses ambitions. Si le club veut s’établir durablement parmi les meilleurs de la Premier League, il devra résister aux sirènes des grandes formations européennes et construire son avenir autour de ses joueurs-clés. Le cas Gibbs-White illustre cette difficile étape de consolidation.
L'intérêt du Bayern Munich pour Morgan Gibbs-White souligne la montée en puissance du joueur et les défis à venir pour Nottingham Forest dans la rétention de ses talents.