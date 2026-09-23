Morgan Gibbs-White dans le viseur du Bayern Munich, un enjeu majeur pour Nottingham Forest

Morgan Gibbs-White, 26 ans, est au cœur des rumeurs de transfert alors que le Bayern Munich envisagerait sérieusement de le faire signer l’été prochain. Ce milieu offensif anglais est une figure majeure de Nottingham Forest où il porte le brassard de capitaine. Le club anglais pourrait donc connaître une période de tension si cette offre devient concrète.

Une pierre angulaire de Nottingham Forest

Depuis le début de la saison 2025-2026, Gibbs-White s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League. En 2026, il est en tête des joueurs anglais pour le nombre d’interventions décisives, avec 18 participations entre buts et passes décisives. Ce leadership sportif, à la fois dans le jeu et dans le vestiaire, fait de lui un élément indispensable pour le club de la City Ground.

Un défi de taille pour Nottingham Forest

Nottingham Forest a déjà repoussé cet été les avances de Tottenham Hotspur pour Gibbs-White, sous l’impulsion de son propriétaire Evangelos Marinakis, qui veut préserver la montée en puissance du club. Toutefois, l’intérêt d’un géant européen comme le Bayern Munich introduit une dynamique différente. Ce dernier propose un projet sportif très attractif, incluant l’accès régulier à la Ligue des champions et la possibilité de jouer aux côtés de joueurs de renom tels que Harry Kane.

Un enjeu stratégique pour le club

La capacité de Nottingham Forest à conserver son capitaine sera un indicateur fort de ses ambitions. Si le club veut s’établir durablement parmi les meilleurs de la Premier League, il devra résister aux sirènes des grandes formations européennes et construire son avenir autour de ses joueurs-clés. Le cas Gibbs-White illustre cette difficile étape de consolidation.