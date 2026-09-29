U20 Elite League : Mikey Moore brille avec l’Angleterre face à la France

L’équipe d’Angleterre des moins de 20 ans a conforté son départ idéal dans l’U20 Elite League en s’imposant sereinement face à la sélection française. Mikey Moore, ailier de Cologne prêté par Tottenham, a inscrit un nouveau but, confirmant son impact après son but d’entrée contre l’Italie.

Une maîtrise rapide et efficace

Shumaira Mheuka a ouvert le score pour l’Angleterre grâce à une passe décisive du gardien-libéro Ollie Whatmuff. Moore a ensuite doublé la mise en concluant une action côté gauche, tout cela en moins de vingt minutes. Lors de cette rencontre, Mikey Moore portait le brassard de capitaine pour les Anglais, tandis que Mathys Angely, défenseur de Wolfsburg, assumait ce rôle pour la France.

Une réaction française tardive

À la reprise, Axel Tape, prêté par Bayer Leverkusen au club espagnol Levante, a pris le brassard français avec l’entrée des remplacements autorisés. La France a réduit l’écart sur penalty grâce à Prosper Peter, attaquant d’Angers, dans un deuxième acte plus disputé. Les Français, demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde U20, ont néanmoins concédé une deuxième défaite consécutive dans cette édition après celle face à l’Allemagne.

Un effectif anglais prometteur

L’équipe anglaise regroupe plusieurs talents issus des plus grands clubs de Premier League, notamment Trey Nyoni (Liverpool), Harrison Armstrong (Everton) et Ayden Heaven ainsi que Shea Lacey (Manchester United). Après cette victoire face à la France, les Anglais affronteront l’Allemagne le 3 octobre, qui jouera le même jour contre l’Italie.