David Alaba à la croisée des chemins : son avenir bientôt révélé

David Alaba, défenseur expérimenté passé par le Bayern Munich et le Real Madrid, est actuellement sans club depuis la fin de son contrat en juin dernier. À 34 ans, le joueur est toujours actif et envisage de poursuivre sa carrière, contrairement à toute idée de retraite prématurée.

Des sollicitations multiples avant une décision proche

Selon George Alaba, son père et agent, David a reçu de nombreuses propositions venant de différentes régions, notamment des États-Unis et d’Europe. Parmi les clubs récemment évoqués figurent 1. FC Union Berlin et le club mexicain de Club América, recordman de titres dans son pays.

George Alaba a précisé dans les médias autrichiens que son fils annoncerait prochainement la suite de sa carrière, sans toutefois divulguer de détails sur la destination choisie pour l’instant. La possibilité d’un retour à Austria Vienne, son club formateur, a aussi été discutée mais semble prématurée selon lui.

David Alaba apparaît donc à un tournant majeur de sa carrière, avec plusieurs options sur la table mais aucune décision rendue publique pour le moment.