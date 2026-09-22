David Alaba à la croisée des chemins : son avenir bientôt révélé

Des sollicitations multiples avant une décision proche
Selon George Alaba, son père et agent, David a reçu de nombreuses propositions venant de différentes régions, notamment des États-Unis et d’Europe. Parmi les clubs récemment évoqués figurent 1. FC Union Berlin et le club mexicain de Club América, recordman de titres dans son pays.
George Alaba a précisé dans les médias autrichiens que son fils annoncerait prochainement la suite de sa carrière, sans toutefois divulguer de détails sur la destination choisie pour l’instant. La possibilité d’un retour à Austria Vienne, son club formateur, a aussi été discutée mais semble prématurée selon lui.
David Alaba apparaît donc à un tournant majeur de sa carrière, avec plusieurs options sur la table mais aucune décision rendue publique pour le moment.
David Alaba, libre depuis juin 2026, n’a pas encore officialisé son futur club bien qu’il ait de nombreuses offres. Son père et agent assure que la retraite n’est pas envisagée et une annonce est imminente.