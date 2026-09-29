Carlos Espí s’impose au Real Madrid et fait ses débuts en sélection U21

Le jeune attaquant Carlos Espí est passé cet été du Levante au Real Madrid, un transfert officialisé après le paiement de sa clause libératoire. Ce changement majeur intervient après une seconde moitié de saison remarquable avec Levante, qui lui a permis d’attirer l’attention d’un des plus grands clubs européens.

Une nouvelle étape au Real Madrid

Au sein de l’effectif madrilène, Espí évolue dans une équipe riche en superstars. Malgré cette forte concurrence, il a su se faire une place et inscrire des buts importants en peu de temps, témoignant de son adaptation rapide au niveau élevé du club.

Première convocation en équipe d’Espagne U21

Sa progression ne passe pas inaperçue et il vient d’être appelé pour la première fois en sélection espagnole des moins de 21 ans. Cette étape marque une reconnaissance officielle de son talent au niveau international et pourrait ouvrir la voie à une carrière prometteuse.