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Carlos Espí s’impose au Real Madrid et fait ses débuts en sélection U21

mardi 29 septembre 2026 - 11:05

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Le jeune attaquant Carlos Espí est passé cet été du Levante au Real Madrid, un transfert officialisé après le paiement de sa clause libératoire. Ce changement majeur intervient après une seconde moitié de saison remarquable avec Levante, qui lui a permis d’attirer l’attention d’un des plus grands clubs européens.

Carlos Espí s’impose au Real Madrid et fait ses débuts en sélection U21Espagne

Une nouvelle étape au Real Madrid

Au sein de l’effectif madrilène, Espí évolue dans une équipe riche en superstars. Malgré cette forte concurrence, il a su se faire une place et inscrire des buts importants en peu de temps, témoignant de son adaptation rapide au niveau élevé du club.

Première convocation en équipe d’Espagne U21

Sa progression ne passe pas inaperçue et il vient d’être appelé pour la première fois en sélection espagnole des moins de 21 ans. Cette étape marque une reconnaissance officielle de son talent au niveau international et pourrait ouvrir la voie à une carrière prometteuse.

Décryptage FootLégende
Points clés sur Carlos Espí

Le parcours récent de Carlos Espí souligne son ascension rapide vers le haut niveau au Real Madrid et en sélection U21.

En clairEspí a signé au Real Madrid après une seconde partie de saison remarquable au Levante.
La suiteSa première convocation en sélection U21 confirme sa progression et son intégration à l'élite.

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