Le FC Valence réorganise son équipe médicale après l’arrivée de Braulio Vázquez

Le FC Valence a annoncé ce mardi la fin de la collaboration avec le Dr Pedro López Mateu, qui occupait depuis 2019 le poste de responsable de l’équipe médicale du club. Cette décision intervient peu après la nomination de Braulio Vázquez en tant que directeur sportif.

Une première décision majeure de Braulio Vázquez

Depuis son arrivée, Braulio Vázquez a pris sa première grande décision en supervisant cette réorganisation du département médical. Le Dr López Mateu, qui coordonnait le suivi médical des joueurs des équipes première masculine, féminine et de l’académie, quitte donc son poste après plusieurs années au club.

Contexte sportif et restructuration

Cette décision intervient dans un contexte de résultats décevants pour l’équipe première masculine. Le club avait déjà pris des mesures en remplaçant l’entraîneur Carlos Corberán et le directeur exécutif du football, Ron Gourlay, tout en recrutant Javier Aguirre à la tête de l’équipe technique. La restructuration du département médical s’inscrit dans la volonté du club d’apporter un nouveau souffle et de donner une nouvelle impulsion à l’ensemble du club.