FootLégende

Le FC Valence réorganise son équipe médicale après l’arrivée de Braulio Vázquez

mercredi 23 septembre 2026 - 10:40

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest

Le FC Valence a annoncé ce mardi la fin de la collaboration avec le Dr Pedro López Mateu, qui occupait depuis 2019 le poste de responsable de l’équipe médicale du club. Cette décision intervient peu après la nomination de Braulio Vázquez en tant que directeur sportif.

Le FC Valence réorganise son équipe médicale après l’arrivée de Braulio VázquezEspagne

Une première décision majeure de Braulio Vázquez

Depuis son arrivée, Braulio Vázquez a pris sa première grande décision en supervisant cette réorganisation du département médical. Le Dr López Mateu, qui coordonnait le suivi médical des joueurs des équipes première masculine, féminine et de l’académie, quitte donc son poste après plusieurs années au club.

Contexte sportif et restructuration

Cette décision intervient dans un contexte de résultats décevants pour l’équipe première masculine. Le club avait déjà pris des mesures en remplaçant l’entraîneur Carlos Corberán et le directeur exécutif du football, Ron Gourlay, tout en recrutant Javier Aguirre à la tête de l’équipe technique. La restructuration du département médical s’inscrit dans la volonté du club d’apporter un nouveau souffle et de donner une nouvelle impulsion à l’ensemble du club.

Décryptage FootLégende
À retenir

Le FC Valence restructure son pôle médical dans la continuité de ses changements sportifs afin de revitaliser ses performances.

En clairLe Dr Pedro López Mateu quitte le club après quatre ans en charge du service médical.
La suiteLe club prépare une nouvelle organisation médicale sous la direction de Braulio Vázquez.

Publier un commentaire

Sur le même thème


Fil RSS Facebook X YouTube Nous écrire
FootLégende, le terrain et ses grandes histoires

Info football, mercato et récits de légende

FootLégende suit l'actualité du ballon rond avec un regard clair sur les matchs, les transferts, les clubs majeurs et les joueurs qui marquent leur époque. Chaque jour, la rédaction sélectionne les faits forts pour aller vite, comprendre mieux et ne pas rater les dossiers qui comptent.

Fiches joueurs, résultats et culture foot

Le site construit aussi un espace plus complet autour des profils de joueurs, des performances, des palmarès, des trajectoires et des moments qui nourrissent la mémoire du football. L'objectif : proposer une lecture plus riche, plus propre et plus utile aux passionnés.

Accès Contact Mentions légales Vidéos Archives Recrutement Partenaires Devenir partenaire Boutique du supporter
Actualité Actu FOOT Mercato Ligue 1 Premier League Serie A Liga Champions League Chroniques
Joueurs à la une Kylian Mbappé Lionel Messi Cristiano Ronaldo Erling Haaland Lamine Yamal Ousmane Dembélé Neymar Paul Pogba
Clubs à la une PSG OM Lyon Real Madrid Barcelone Man City Liverpool Juventus
Classements & stats Classement Ligue 1 Classement Ligue 2 Premier League La Liga Serie A Buteurs Passeurs Programme TV
Services premium Fiches joueurs Paris sportifs Maillots Jeux Live Confidentialité
FOOTLEGENDE - TOUS DROITS RESERVES
www.footlegende.fr