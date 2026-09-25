L’absolution de Fernando Roig dans l’affaire des travaux du stade du Villarreal

Un acquittement après recours
En juillet 2024, Fernando Roig et deux membres du conseil d’administration avaient été condamnés pour deux délits de falsification de documents liés à des travaux réalisés en 2004 et 2005 sur les installations du club, alors appelées El Madrigal. Cependant, après un recours en appel, les magistrats ont jugé les faits non établis et ont conclu que les dirigeants n’étaient pas au courant du système de fausses facturations émanant d’entreprises externes.
Le président du Villarreal, initialement condamné, est finalement absous dans une affaire de faux documents concernant des rénovations du stade.