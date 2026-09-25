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L’absolution de Fernando Roig dans l’affaire des travaux du stade du Villarreal

vendredi 25 septembre 2026 - 10:50

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Fernando Roig, président du club de Villarreal, a été innocenté des accusations de faux en documents mercantiles concernant les travaux de rénovation du stade La Cerámica et du centre sportif du club. Condamné initialement à une peine de onze mois et 28 jours de prison, il est finalement acquitté par l’Audience provinciale de Castelló.

L’absolution de Fernando Roig dans l’affaire des travaux du stade du VillarrealEspagne

Un acquittement après recours

En juillet 2024, Fernando Roig et deux membres du conseil d’administration avaient été condamnés pour deux délits de falsification de documents liés à des travaux réalisés en 2004 et 2005 sur les installations du club, alors appelées El Madrigal. Cependant, après un recours en appel, les magistrats ont jugé les faits non établis et ont conclu que les dirigeants n’étaient pas au courant du système de fausses facturations émanant d’entreprises externes.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Le président du Villarreal, initialement condamné, est finalement absous dans une affaire de faux documents concernant des rénovations du stade.

En clairFernando Roig et deux conseillers ont été acquittés par la justice.
Pourquoi ça compteCela exonère les dirigeants du club de toute implication directe dans une opération de fausses facturations.

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