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Espagne : sacre historique pour les U20 féminines au Mondial 2024

lundi 28 septembre 2026 - 11:00

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L’équipe féminine espagnole des moins de 20 ans a décroché son deuxième titre mondial en football en s’imposant face à la Corée du Nord lors de la finale du Mondial U20 disputée à Łódź, en Pologne.

Espagne : sacre historique pour les U20 féminines au Mondial 2024Espagne

Une finale sans but et une séance de tirs au but décisive

Le match s’est achevé sur un score nul de 0-0, poussant les deux équipes à disputer une séance de tirs au but pour départager les joueuses. La gardienne espagnole Lai López s’est révélée comme la grande héroïne de la rencontre en repoussant deux tentatives adverses, permettant ainsi à l’Espagne de s’imposer.

Un titre synonyme de revanche et de confirmation

Cette victoire permet à l’équipe dirigée par David Aznar, qui compte dans ses rangs la Peninsulaire Anna Álvarez évoluant au Levante, de prendre une belle revanche sur la défaite subie en finale du Mondial U17 2024 contre le même adversaire, la Corée du Nord. Ce succès confirme la montée en puissance du football féminin espagnol chez les jeunes catégories.

Décryptage FootLégende
À retenir

Ce deuxième titre mondial confirme la progression du football féminin espagnol au niveau des jeunes et illustre l'importance du mental lors des phases finales serrées.

Héroïne du jourLai López, gardienne, a stoppé deux tirs au but décisifs.
Victoire importante2e titre mondial pour les U20 féminines espagnoles.

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