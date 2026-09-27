Espagne : un début victorieux en Ligue des Nations avec une victoire à Wembley contre l’Angleterre

La sélection masculine espagnole de football, dirigée par Luis de la Fuente, a débuté la Ligue des Nations par une victoire ardue sur le terrain d’Angleterre à Wembley (3-2). Ce succès intervient alors que l’équipe portait pour la première fois sa deuxième étoile sur le maillot, symbole de son dernier titre majeur.

Une rencontre intense marquée par une remontée spectaculaire

Les Espagnols ont rapidement ouvert le score grâce à Lamine Yamal, qui a récupéré le ballon sur une pression pour battre le gardien anglais. Ferran Torres, seul joueur valencien titularisé, a eu deux opportunités pour creuser l’écart, sans succès. L’Angleterre a réagi rapidement, avec un but égalisateur d’Anthony Gordon suivi d’un but contre son camp de Marc Cucurella, portant le score à 2-1 en faveur des locaux à la pause.

La seconde période a vu l’Angleterre dominer et obtenir un penalty controversé suite à une intervention du VAR, mais Harry Kane a manqué sa tentative en frappant le poteau. Cette occasion ratée a relancé l’Espagne, qui a égalisé grâce à Álex Baena sur une belle frappe du pied droit, avant que Mikel Oyarzabal ne donne la victoire définitive aux siens grâce à une action collective bien construite.

Un prochain défi capital face à la Croatie

Fort de cette victoire, l’Espagne affrontera la Croatie mardi prochain à Séville. Ce match est attendu comme décisif pour la première place du groupe C, renforçant l’importance du succès de Londres pour la confiance et la dynamique de l’équipe.