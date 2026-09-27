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Espagne : un début victorieux en Ligue des Nations avec une victoire à Wembley contre l’Angleterre

dimanche 27 septembre 2026 - 11:00

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La sélection masculine espagnole de football, dirigée par Luis de la Fuente, a débuté la Ligue des Nations par une victoire ardue sur le terrain d’Angleterre à Wembley (3-2). Ce succès intervient alors que l’équipe portait pour la première fois sa deuxième étoile sur le maillot, symbole de son dernier titre majeur.

Espagne : un début victorieux en Ligue des Nations avec une victoire à Wembley contre l’AngleterreEspagne

Une rencontre intense marquée par une remontée spectaculaire

Les Espagnols ont rapidement ouvert le score grâce à Lamine Yamal, qui a récupéré le ballon sur une pression pour battre le gardien anglais. Ferran Torres, seul joueur valencien titularisé, a eu deux opportunités pour creuser l’écart, sans succès. L’Angleterre a réagi rapidement, avec un but égalisateur d’Anthony Gordon suivi d’un but contre son camp de Marc Cucurella, portant le score à 2-1 en faveur des locaux à la pause.

La seconde période a vu l’Angleterre dominer et obtenir un penalty controversé suite à une intervention du VAR, mais Harry Kane a manqué sa tentative en frappant le poteau. Cette occasion ratée a relancé l’Espagne, qui a égalisé grâce à Álex Baena sur une belle frappe du pied droit, avant que Mikel Oyarzabal ne donne la victoire définitive aux siens grâce à une action collective bien construite.

Un prochain défi capital face à la Croatie

Fort de cette victoire, l’Espagne affrontera la Croatie mardi prochain à Séville. Ce match est attendu comme décisif pour la première place du groupe C, renforçant l’importance du succès de Londres pour la confiance et la dynamique de l’équipe.

Décryptage FootLégende
À retenir pour les passionnés de football

L'Espagne a montré sa résilience en Ligue des Nations, surmontant un déficit à Wembley contre une équipe anglaise redoutable.

En clairUne victoire à l'extérieur qui lance idéalement la compétition.
La suiteUn match clé à venir contre la Croatie pour le premier du groupe.

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