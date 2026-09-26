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Elche : vers une prolongation de Germán Valera au-delà de 2028 selon Pepe Contreras

samedi 26 septembre 2026 - 10:55

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Le directeur sportif d’Elche, Pepe Contreras, a fait le point sur l’avenir de l’ailier Germán Valera, dont le contrat expire en juin mais inclut une clause de prolongation automatique basée sur le nombre de matchs disputés. Fort d’une excellente saison couronnée par un but remarquable contre l’Espanyol, Valera attire l’attention, mais Contreras assure que le club souhaite prolonger son bail bien au-delà de 2028.

Elche : vers une prolongation de Germán Valera au-delà de 2028 selon Pepe ContrerasEspagne

Confiance en Germán Valera

Pepe Contreras a tenu à différencier le cas de Valera de situations passées comme celle d’Álvaro Núñez, qui avait quitté le club libre en raison d’une blessure. Selon lui, Valera est en pleine forme physique, ce qui éloigne le moindre doute sur son engagement et ses performances futures. Le directeur sportif souligne que l’objectif est d’aboutir à un accord pour conserver l’ailier plusieurs années.

Stabilité à la gardienerie et finances rassurantes

Interrogé sur les interrogations autour du poste de gardien, notamment après quelques erreurs de Mati Dituro, Contreras indique qu’Alejandro Iturbe est désormais beaucoup plus prêt qu’il ne l’était la saison dernière, et que son opportunité de jouer se rapproche rapidement. Sur le plan économique, le directeur sportif affirme que le club est en bonne santé financière, grâce notamment aux ventes réalisées durant l’été. Il assure que cette situation saine permettra à Elche de réaliser les efforts nécessaires sur le marché si besoin.

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Points clés pour les supporters d'Elche

L'avenir de Valera est une priorité pour le club, qui affiche aussi une bonne santé économique et une évolution encourageante au poste de gardien.

En clairElche veut prolonger Germán Valera au-delà de 2028.
Le chiffreLe contrat actuel de Valera expire en juin, avec clause automatique selon matchs joués.
Pourquoi ça compteUn club stable financièrement et des jeunes joueurs formés prêts à jouer renforcent la compétitivité d'Elche.

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