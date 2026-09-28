Liverpool conserve son intérêt pour Aurélien Tchouaméni malgré les difficultés de transfert

Depuis plusieurs années, Liverpool nourrit un intérêt constant pour Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain de haut niveau évoluant au Real Madrid. Cette admiration s’inscrit dans une volonté de renforcer un secteur clé de l’équipe, mais les négociations se heurtent à plusieurs obstacles majeurs.

Un profil parfaitement adapté aux besoins de Liverpool

Aurélien Tchouaméni est reconnu comme l’un des milieux défensifs les plus accomplis d’Europe, alliant autorité, mobilité et intelligence tactique. Ce sont des qualités essentielles pour Liverpool qui cherche à consolider l’assise de son milieu de terrain. Le directeur sportif Julian Ward souhaite relancer ce dossier, après une première tentative en 2022 lorsque le joueur quittait Monaco.

Les obstacles à un transfert

Malgré cet intérêt renouvelé, plusieurs facteurs compliquent la concrétisation du transfert. D’abord, Tchouaméni a récemment prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2031, ce qui limite considérablement ses disponibilités à quitter le club espagnol. Ensuite, il est devenu un élément important dans la stratégie tactique de José Mourinho, un statut qui renforce la volonté des Merengue de le conserver.

Un coût élevé et une concurrence difficile

Pour Liverpool, il faudra envisager un investissement financier conséquent pour s’attacher les services du Français. Le Real Madrid n’est pas disposé à négocier aisément, d’autant plus que le joueur répond aux besoins sportifs de haut niveau de l’équipe. Cette situation place Liverpool dans une position délicate, entre ambition et réalisme sur le marché des transferts.

Une stratégie de recrutement ambitieuse mais pragmatique

La direction sportive du club de Liverpool sous Andoni Iraola vise clairement des profils capables de changer la dynamique de l’équipe. Même si Tchouaméni demeure hors de portée à court terme, la recherche d’un milieu de terrain d’un tel calibre reste un objectif prioritaire. Le club devra néanmoins envisager des alternatives répondant aux mêmes critères de performance et d’adaptation au jeu en Premier League.