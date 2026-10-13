Simeone anticipe un Manchester United agressif pour le choc en Ligue des Champions

Manchester United aborde un déplacement périlleux à Madrid en Ligue des Champions, avec des résultats récents loin d’être rassurants. L’équipe de Michael Carrick reste sur quatre rencontres sans victoire toutes compétitions confondues et peine à s’imposer à l’extérieur cette saison.

Un défi majeur face à l’Atlético de Simeone

Après un début de campagne européen marqué par une victoire convaincante contre Sabah, Manchester United a enchaîné une défaite face à Manchester City, une autre contre Brighton, avant deux matchs nuls contre Fulham et Tottenham. Cette série en dents de scie plonge le club anglais dans une situation délicate avant d’affronter un Atlético Madrid invaincu à domicile et porté par une solidité éprouvée, notamment au stade Metropolitano où les Colchoneros ont battu le Real Madrid récemment.

Simeone prépare une rencontre intense

Diego Simeone ne sous-estime pas son adversaire et s’attend à une équipe anglaise agressive avec un pressing haut et un jeu intense. « Ils exercent beaucoup de pression dans le camp adverse, jouent avec une grande intensité, effectuent des courses intelligentes et disposent de joueurs rapides », a-t-il expliqué en conférence de presse. Cette analyse souligne que malgré leurs difficultés internes, les Red Devils restent une équipe dynamique capable de poser des problèmes.

La nécessité d’une réaction rapide pour Manchester United

Le club anglais connaît actuellement sa pire entame de saison en Premier League depuis 40 ans après avoir laissé filer des points face à Tottenham. Bien que Michael Carrick conserve la confiance du club pour l’instant, la patience pourrait diminuer rapidement si les mauvais résultats persistent. Pour aspirer à un résultat positif à Madrid, United devra associer agressivité comme le prévoit Simeone, avec une meilleure précision dans le jeu, chose qui a fait défaut récemment.

L’importance de l’équilibre pour l’Atlético

Simeone a insisté sur la gestion des efforts et l’équilibre entre attaque et défense, facteurs clés du succès de son équipe. Bien gérer cette rencontre longue et exigeante sera déterminant pour les Madrilènes, qui cherchent à consolider leur position dans cette phase de poules.