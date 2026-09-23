Jürgen Klopp retourne en sélection allemande face à la nouvelle Ere des Pays-Bas dirigée par Xavi

Klopp et Xavi : un duel entre deux entraîneurs expérimentés
Lors de sa conférence de presse mercredi, Jürgen Klopp n’a pas manqué d’apporter une touche d’humour en affirmant connaître plus personnellement les joueurs néerlandais que le nouveau sélectionneur néerlandais, Xavi Hernández, ce qui a provoqué des rires chez les journalistes présents. Il a toutefois reconnu que ce « fait » ne constitue pas forcément un avantage sportif.
Un positionnement stratégique à surveiller
Le technicien allemand est resté discret quant à sa composition d’équipe et à ses choix tactiques, précisant simplement vouloir voir son équipe proposer du « beau football » tout en gardant une part de surprise. Il a également relevé que les Pays-Bas étaient dans une situation comparable, annonçant ainsi un duel tactique intéressant entre ces deux sélections sous une nouvelle ère d’entraîneurs.
Un premier affrontement sous la nouvelle direction de Klopp et Xavi avec des enjeux tactiques et psychologiques.