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Jürgen Klopp retourne en sélection allemande face à la nouvelle Ere des Pays-Bas dirigée par Xavi

mercredi 23 septembre 2026 - 13:25

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Ce jeudi, l’Allemagne affronte les Pays-Bas à l’extérieur pour un match de la Ligue des Nations qui marquera la première rencontre officielle de Jürgen Klopp à la tête de la sélection allemande. Son adversaire, les Pays-Bas, évoluent sous la direction de Xavi Hernández, nommé récemment à la place de Ronald Koeman.

Jürgen Klopp retourne en sélection allemande face à la nouvelle Ere des Pays-Bas dirigée par XaviAllemagne

Klopp et Xavi : un duel entre deux entraîneurs expérimentés

Lors de sa conférence de presse mercredi, Jürgen Klopp n’a pas manqué d’apporter une touche d’humour en affirmant connaître plus personnellement les joueurs néerlandais que le nouveau sélectionneur néerlandais, Xavi Hernández, ce qui a provoqué des rires chez les journalistes présents. Il a toutefois reconnu que ce « fait » ne constitue pas forcément un avantage sportif.

Un positionnement stratégique à surveiller

Le technicien allemand est resté discret quant à sa composition d’équipe et à ses choix tactiques, précisant simplement vouloir voir son équipe proposer du « beau football » tout en gardant une part de surprise. Il a également relevé que les Pays-Bas étaient dans une situation comparable, annonçant ainsi un duel tactique intéressant entre ces deux sélections sous une nouvelle ère d’entraîneurs.

Décryptage FootLégende
Ce qu’il faut retenir de la confrontation Germany vs Netherlands

Un premier affrontement sous la nouvelle direction de Klopp et Xavi avec des enjeux tactiques et psychologiques.

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