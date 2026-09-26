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Morgan Rogers assume la pression à Chelsea après un transfert record de 117 millions de livres

samedi 26 septembre 2026 - 11:50

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Arrivé à Chelsea pour un montant record de 117 millions de livres, Morgan Rogers affiche une grande confiance et une ambition forte pour sa carrière. Dans un entretien, l’attaquant a évoqué son intégration au club londonien ainsi que les attentes élevées qui pèsent sur lui.

Morgan Rogers assume la pression à Chelsea après un transfert record de 117 millions de livresAngleterre

Une période idéale à Chelsea

Pour Morgan Rogers, la vie à Chelsea est un « 10 » sur 10. Il explique ressentir une grande forme, contribuant activement avec des buts et des passes décisives, ce qui constitue selon lui la meilleure période de sa carrière. Plutôt que d’être impressionné ou accablé par le poids du maillot et des attentes, il affirme être stimulé par cet environnement exigeant.

Conscience des exigences liées au transfert

En tant que transfert record du club, Rogers sait qu’il est soumis à une surveillance accrue. Chaque prestation est scrutée et chaque baisse de forme est amplifiée. Plutôt que d’éviter ce défi, il affirme vouloir démontrer sa valeur et répondre aux critiques.

Une décision mûrement réfléchie

Le joueur explique avoir quitté Aston Villa pour franchir un palier et être reconnu parmi les meilleurs joueurs du championnat anglais et du monde. Chelsea lui offre l’opportunité de jouer et de rivaliser avec des talents d’élite sur une scène très compétitive où la pression de gagner est constante.

Une attaque prometteuse et un collectif en première ligne

Rogers, aux côtés de Cole Palmer et João Pedro, forme le trio offensif principal de Chelsea cette saison. Cependant, il insiste sur le fait que le succès ne dépend pas que de l’attaque mais aussi du travail collectif, notamment en défense, pour remporter les matchs.

Un derby marqué par l’intensité compétitive

Suite au derby londonien face à Arsenal, où une altercation verbale a eu lieu entre lui et Declan Rice, Rogers nuance l’incident en expliquant qu’il s’agit de la passion et de l’intensité propre à ce genre de rencontres. Leur relation est restée intacte après le match.

Décryptage FootLégende
À retenir sur Morgan Rogers et Chelsea

Morgan Rogers montre une grande maturité face aux exigences de Chelsea et affiche clairement ses ambitions.

En clairRogers considère son début à Chelsea comme le meilleur moment de sa carrière.
Pourquoi ça compteIl assume pleinement la pression de son transfert record à 117 millions de livres.
La suiteIl vise à devenir l'un des meilleurs joueurs de Premier League et du monde à travers son évolution à Chelsea.

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