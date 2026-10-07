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Borussia Dortmund : plusieurs doutes avant le déplacement à Werder Brême

mercredi 7 octobre 2026 - 14:25

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À quelques jours du choc de Bundesliga entre Borussia Dortmund et Werder Brême, l’entraîneur Niko Kovac a livré un point précis sur l’état de son groupe, affecté par plusieurs soucis physiques à la suite de la trêve internationale.

Borussia Dortmund : plusieurs doutes avant le déplacement à Werder BrêmeAllemagne

Plusieurs joueurs incertains pour le match

Nico Schlotterbeck, blessé à l’entraînement en sélection allemande, est le principal doute côté Dortmund. « Schlotti » s’entraîne individuellement et pourrait réintégrer le groupe lors de la séance de jeudi, mais son titularisation n’est pas garantie. Kovac souligne l’ambition du défenseur et un retour attendu rapidement.

Les latéraux Julian Ryerson et Daniel Svensson ainsi que l’attaquant prometteur Konstantinos Karetsas ressentent également des petits pépins physiques à leur retour de sélection. Mathis Albert, qui revient d’Amérique, intègre l’effectif. Carney Chukwuemeka a quant à lui fait son retour avec des soucis musculaires mineurs.

Kovac critique la surcharge lors des fenêtres internationales

Le coach croate a vivement critiqué la gestion des calendriers internationaux, en particulier la multiplication des matches, avec quatre rencontres disputées durant cette dernière trêve. Selon lui, le niveau de compétition élevé de la Ligue des Nations de l’UEFA impose aux joueurs une charge physique conséquente difficile à gérer.

« Il fallait marquer des points, mais personnellement je préférais l’ancien système, » a-t-il déclaré, insistant sur l’importance d’adapter la gestion des joueurs à cette nouvelle réalité qui impacte leur récupération et leur disponibilité.

Décryptage FootLégende
À retenir sur la situation de Dortmund avant Werder

Les blessures et la fatigue post-internationale inquiètent Dortmund à trois jours de son match de Bundesliga contre Werder Brême.

En clairPlusieurs titulaires sont incertains ou en reprise après blessure.
Pourquoi ça compteLa surcharge de matches internationaux complique la gestion des effectifs en club.

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