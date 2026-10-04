L’Allemagne U17 remporte le tournoi amical des Quatre Nations à Duisburg

Les jeunes allemands de moins de 17 ans ont décroché le titre lors du tournoi amical des Quatre Nations organisé à Duisburg en réalisant un sans-faute. Après leurs succès face au Venezuela et à Israël, ils ont remporté un dernier duel spectaculaire contre l’Angleterre (3-2), marquant un triomphe mérité devant leur public.

Un match riche en rebondissements

Le Nurembergais Marko Soldic a ouvert la marque dès la 18e minute, offrant un avantage précoce aux locaux. Malgré cela, les Anglais ont égalisé sur penalty grâce au capitaine Reggie Watson, suite à une décision arbitrale controversée impliquant le défenseur allemand Ben Nwachukwu.

Au retour des vestiaires, l’Angleterre a pris l’avantage grâce à Mylo Bernard, bien servi par Olly Houlihan, avant que Linus Güther, du Union Berlin, ne réponde rapidement en exploitant une belle percée sur le flanc gauche. Le tournant du match est intervenu avec Niko Ilicevic, un joueur prometteur d’Eintracht Francfort, qui a donné l’avantage final aux siens d’une finition calme. Ce dernier avait déjà marqué le but décisif en fin de match contre Israël.

Des talents prometteurs pour l’avenir

Parmi les artisans de ce succès, notons la performance de Shevin-Heinz Matondo, seulement âgé de 15 ans, qui est devenu passeur quelques jours après avoir inscrit son premier but dans cette sélection. L’Allemagne U17 signe ainsi un parcours parfait avec trois victoires en autant de rencontres.

Regard tourné vers les qualifications européennes

Ce succès intervient dans la perspective des prochaines échéances officielles : en novembre, l’Allemagne U17 affrontera l’Azerbaïdjan, la Lituanie et l’Irlande du Nord dans le cadre de la deuxième phase de qualification pour le Championnat d’Europe U17. Rappelons que malgré leur titre en 2023 au Championnat d’Europe et à la Coupe du Monde U17, les Allemands n’avaient pas réussi la saison dernière à dépasser la phase de groupes.