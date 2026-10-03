La sélection allemande U17 affronte l’Angleterre en clôture de la Four Nations Cup à Duisburg

Les sélections U17 d’Allemagne et d’Angleterre se retrouvent ce dimanche à Duisburg pour conclure la Four Nations Cup amicale, réunissant quatre équipes nationales. Les deux équipes affichent un bilan parfait avec deux victoires chacune, obtenues face au Venezuela et à Israël.

Le parcours allemand dans la compétition

Les jeunes allemands, dirigés par Michael Prus, ont débuté leur tournoi par une victoire 2-1 contre le Venezuela. Linus Güther, jeune joueur prometteur d’Union Berlin qui détient le record de plus jeune joueur à avoir évolué en Bundesliga à 16 ans et 3 mois, s’est distingué en inscrivant le second but rapidement après son assistance à Henry Schönhoff.

Jeudi, l’Allemagne a poursuivi sur sa lancée avec un succès 3-2 face à Israël. Niko Ilicevic d’Eintracht Francfort, proche de ses 16 ans, a marqué un penalty à la 90e minute offrant la victoire à son équipe. Shevin-Heinz Matondo et Milo Barde ont également inscrit leur premier but à ce niveau de sélection. La courte période de récupération entre matches devrait inciter l’entraîneur à effectuer une nouvelle rotation de son effectif.

Un duel historique riche en buts

Le dernier affrontement entre ces deux nations en septembre 2025 a été spectaculaire avec un total de 12 buts. Malgré un triplé de Marwan-Omir Mirza pour l’Allemagne, l’Angleterre s’était imposée 7-5 dans ce même stade. Les dernières victoires allemandes contre l’Angleterre, notamment en 2023, ont vu des joueurs comme Charles Herrmann, Max Moerstedt et Paris Brunner contribuer au succès. Plusieurs d’entre eux évoluent désormais dans les sélections U20 et U21.

Michael Prus, entraîneur depuis juillet, possède une longue expérience au sein du football allemand, notamment à Schalke en tant que joueur et dans plusieurs rôles d’encadrement au DFB depuis 2007. Il bénéficie du soutien de Mike Hanke, ancien international allemand, comme assistant.