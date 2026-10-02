Jannik Vestergaard met fin à sa carrière de footballeur professionnel

Jannik Vestergaard a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Le défenseur danois, qui évoluait dernièrement à Leicester City, n’avait plus de club depuis le dernier mercato estival.

Une carrière marquée en Bundesliga et Premier League

Âgé de 34 ans, Vestergaard revient sur une trajectoire solide au plus haut niveau européen. Il a disputé 185 matchs en Bundesliga sous les couleurs de TSG Hoffenheim, Werder Brême et Borussia Mönchengladbach. Par la suite, il a pris la direction de l’Angleterre où il évolua à Southampton puis Leicester City.

La raison de sa décision

Lors d’une interview accordée au média danois Politiken, Vestergaard confie avoir ressenti une fatigue et un manque de motivation justifiant ce choix. « Je commence à sentir une lassitude. Ce n’est pas seulement une baisse de motivation, mais un manque total. Il est temps d’arrêter », explique-t-il.