Adieu à Messi : un dernier match magique avec l’Argentine

Leo Messi a officiellement pris congé de la sélection argentine lors d’un dernier match amical contre le Bénin au stade Monumental de River Plate, plein à craquer. Ce match a été l’occasion de célébrer l’illustre carrière du joueur, qui quitte l’équipe après avoir remporté un Mondial et deux Copa América.

Un hommage vibrant au Monumental

Le stade Monumental a accueilli cette rencontre dans une ambiance festive, avec un spectacle pyrotechnique et lumineux mettant à l’honneur le numéro 10. Dès la dixième minute, l’arbitre a interrompu le jeu pour inviter l’ensemble des spectateurs à se lever en hommage à Messi. Les émotions étaient palpables, avec des larmes chez le joueur, ses coéquipiers et les supporters.

Une performance mémorable pour le dernier acte

Sur le terrain, Messi a brillé une dernière fois en équipe nationale. Il a marqué un penalty et offert deux passes décisives, contribuant au succès 3-0 de l’Argentine. Avec ce dernier match, il conclut une carrière internationale exceptionnelle comptabilisant 206 sélections, 126 buts et 69 passes décisives.