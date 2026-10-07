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Adieu à Messi : un dernier match magique avec l’Argentine

mercredi 7 octobre 2026 - 11:45

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Leo Messi a officiellement pris congé de la sélection argentine lors d’un dernier match amical contre le Bénin au stade Monumental de River Plate, plein à craquer. Ce match a été l’occasion de célébrer l’illustre carrière du joueur, qui quitte l’équipe après avoir remporté un Mondial et deux Copa América.

Adieu à Messi : un dernier match magique avec l’ArgentineEspagne

Un hommage vibrant au Monumental

Le stade Monumental a accueilli cette rencontre dans une ambiance festive, avec un spectacle pyrotechnique et lumineux mettant à l’honneur le numéro 10. Dès la dixième minute, l’arbitre a interrompu le jeu pour inviter l’ensemble des spectateurs à se lever en hommage à Messi. Les émotions étaient palpables, avec des larmes chez le joueur, ses coéquipiers et les supporters.

Une performance mémorable pour le dernier acte

Sur le terrain, Messi a brillé une dernière fois en équipe nationale. Il a marqué un penalty et offert deux passes décisives, contribuant au succès 3-0 de l’Argentine. Avec ce dernier match, il conclut une carrière internationale exceptionnelle comptabilisant 206 sélections, 126 buts et 69 passes décisives.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir de ce dernier match

Leo Messi a su marquer la fin d'une ère en équipe d'Argentine par une performance inspirée lors d'un hommage vibrant.

La carrière206 matchs, 126 buts, 69 passes décisives avec l'Albiceleste
L'événementUn match d'adieu célébré dans un stade rempli et en fête
La performance1 but sur penalty, 2 passes décisives contre le Bénin

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