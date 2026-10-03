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Carlos Espí rappelé en équipe d’Espagne après la blessure de Ferran Torres

samedi 3 octobre 2026 - 11:25

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Un changement de dernière minute intervient dans la sélection espagnole de football avant les prochaines rencontres officielles. Le président Luis de la Fuente a convoqué d’urgence Carlos Espí pour pallier l’absence de Ferran Torres, victime de douleurs persistantes à la cheville gauche.

Carlos Espí rappelé en équipe d’Espagne après la blessure de Ferran TorresEspagne

Un remplaçant valencien en pleine forme

Ferran Torres, attaquant du Paris Saint-Germain, initialement présent dans la sélection, a dû rendre son maillot en raison de sa blessure chronique à la cheville gauche. Les services médicaux de la Fédération royale espagnole de football, en coordination avec le club parisien, ont préféré privilégier sa récupération en le déchargeant des prochains matches.

Pour lui succéder, Luis de la Fuente a choisi Carlos Espí, un jeune avant de Tavernes de la Valldigna. Ce dernier se distingue par une entrée remarquée en équipe Espoirs (U21), où il a marqué cinq buts lors de ses débuts progressifs, entre titularisation et entrées en jeu. Cette convocation marque un saut direct vers l’équipe A, une étape clé dans sa carrière.

Des échéances importantes à venir

Carlos Espí intégrera donc le groupe pour préparer les rencontres officielles contre la République tchèque à Oviedo et la Croatie à Split. Ces confrontations s’annoncent décisives dans le calendrier international de la Roja.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Carlos Espí fait son entrée dans l'équipe nationale à la suite de la blessure de Ferran Torres, illustrant la confiance portée aux jeunes talents valencians émergents.

En clairFerran Torres blessé est remplacé par Carlos Espí.
Le chiffre5 buts inscrits récemment par Espí avec l'équipe U21.
La suiteEspí participera aux matchs contre la République tchèque et la Croatie.

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