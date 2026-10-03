Carlos Espí rappelé en équipe d’Espagne après la blessure de Ferran Torres

Un changement de dernière minute intervient dans la sélection espagnole de football avant les prochaines rencontres officielles. Le président Luis de la Fuente a convoqué d’urgence Carlos Espí pour pallier l’absence de Ferran Torres, victime de douleurs persistantes à la cheville gauche.

Un remplaçant valencien en pleine forme

Ferran Torres, attaquant du Paris Saint-Germain, initialement présent dans la sélection, a dû rendre son maillot en raison de sa blessure chronique à la cheville gauche. Les services médicaux de la Fédération royale espagnole de football, en coordination avec le club parisien, ont préféré privilégier sa récupération en le déchargeant des prochains matches.

Pour lui succéder, Luis de la Fuente a choisi Carlos Espí, un jeune avant de Tavernes de la Valldigna. Ce dernier se distingue par une entrée remarquée en équipe Espoirs (U21), où il a marqué cinq buts lors de ses débuts progressifs, entre titularisation et entrées en jeu. Cette convocation marque un saut direct vers l’équipe A, une étape clé dans sa carrière.

Des échéances importantes à venir

Carlos Espí intégrera donc le groupe pour préparer les rencontres officielles contre la République tchèque à Oviedo et la Croatie à Split. Ces confrontations s’annoncent décisives dans le calendrier international de la Roja.