Carlos Espí rappelé en équipe d’Espagne après la blessure de Ferran Torres

Un remplaçant valencien en pleine forme
Ferran Torres, attaquant du Paris Saint-Germain, initialement présent dans la sélection, a dû rendre son maillot en raison de sa blessure chronique à la cheville gauche. Les services médicaux de la Fédération royale espagnole de football, en coordination avec le club parisien, ont préféré privilégier sa récupération en le déchargeant des prochains matches.
Pour lui succéder, Luis de la Fuente a choisi Carlos Espí, un jeune avant de Tavernes de la Valldigna. Ce dernier se distingue par une entrée remarquée en équipe Espoirs (U21), où il a marqué cinq buts lors de ses débuts progressifs, entre titularisation et entrées en jeu. Cette convocation marque un saut direct vers l’équipe A, une étape clé dans sa carrière.
Des échéances importantes à venir
Carlos Espí intégrera donc le groupe pour préparer les rencontres officielles contre la République tchèque à Oviedo et la Croatie à Split. Ces confrontations s’annoncent décisives dans le calendrier international de la Roja.
Carlos Espí fait son entrée dans l'équipe nationale à la suite de la blessure de Ferran Torres, illustrant la confiance portée aux jeunes talents valencians émergents.