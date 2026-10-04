Espagne : une nouvelle victoire maîtrisée en Ligue des Nations contre la République tchèque

La sélection espagnole masculine de football a confirmé son excellent début de campagne dans la Ligue des Nations en signant une troisième victoire en trois matchs. Elle s’est imposée 3-1 face à la République tchèque lors d’une rencontre disputée au stade Carlos Tartiere d’Oviedo.

Une domination rapide et un avantage marqué en première mi-temps

Dès les premières minutes, l’Espagne a pris l’ascendant grâce à Lamine Yamal, auteur d’un superbe but à la 5e minute. Les Espagnols ont poursuivi leur pression offensive, étouffant leurs adversaires et monopolisant le ballon, mais sans parvenir à creuser davantage l’écart avant la pause. Finalement, Rodri Hernández a doublé la mise profitant d’un ballon repoussé par la défense tchèque.

Gestion du rythme et contrôle de la rencontre en seconde période

Au retour des vestiaires, l’équipe de Luis de la Fuente a ralenti son tempo. La République tchèque en a profité pour réduire la marque par Jiri Slama, relançant temporairement le suspense. Un but égalisateur potentiel des visiteurs a été annulé pour une faute préalable. Dans les dernières minutes, Mikel Merino a scellé le score en inscrivant le troisième but espagnol, assurant ainsi une victoire nette et sans surprise.

Classement et prochaines échéances

Avec neuf points au compteur, l’Espagne domine son groupe C et devance l’Angleterre de trois points. L’équipe nationale se prépare désormais à un déplacement à Split pour affronter la Croatie mardi.