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L’Espagne reste invaincue en Ligue des Nations après une victoire 3-1 contre la République Tchèque

dimanche 4 octobre 2026 - 11:30

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La sélection nationale espagnole masculine de football poursuit son sans-faute dans la Ligue des Nations 2023. Ce succès, obtenu cette fois contre la République Tchèque sur le score de 3-1, s’inscrit dans une série de trois victoires en autant de rencontres, sous la direction de l’entraîneur Luis de la Fuente.

L’Espagne reste invaincue en Ligue des Nations après une victoire 3-1 contre la République TchèqueEspagne

Une domination affirmée à Oviedo

Dès l’entame du match disputé au stade Carlos Tartiere d’Oviedo, l’Espagne a pris l’ascendant grâce à un but précoce de Lamine Yamal à la 5e minute. Les Espagnols ont alors maintenu la pression en continu, se créant plusieurs occasions nettes, mais sans parvenir à convertir avant la pause. Rodri Hernández a finalement doublé la mise sur un ballon repoussé par la défense tchèque.

Une fin de match plus tranquille

Après la pause, le rythme espagnol est retombé, permettant à la République Tchèque de réduire l’écart grâce à Jiri Slama. Malgré un possible second but tchèque qui a été refusé pour une faute préalable, l’Espagne a su conserver l’avantage et a même scellé le score dans les dernières minutes par un but de Mikel Merino, portant le score final à 3-1.

Classement et prochaines échéances

Fort de ce succès, l’Espagne se positionne solidement en tête du groupe C avec 9 points, soit trois de plus que son dauphin l’Angleterre. L’équipe nationale espagnole va désormais se déplacer à Split pour affronter la Croatie mardi prochain, dans le cadre de la prochaine journée de cette compétition.

Décryptage FootLégende
Points clés à retenir

L'Espagne confirme son rôle de leader dans le groupe C de la Ligue des Nations grâce à une prestation dominatrice face à la République Tchèque.

En clairTroisième victoire en trois matchs pour l'Espagne, qui capitalise sur un démarrage rapide et une gestion efficace du match.
Le chiffre9 points, leader du groupe C avec trois points d'avance sur l'Angleterre.
La suiteUn déplacement décisif à Split mardi pour défier la Croatie.

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