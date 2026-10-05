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L’UE Tavernes se qualifie pour affronter un club de Liga en Copa del Rey

lundi 5 octobre 2026 - 11:35

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Le club de l’UE Tavernes, évoluant en Lliga Comunitat FFCV, la sixième division du football espagnol, a obtenu une qualification historique pour la Copa del Rey. Cette performance remarquable est survenue après un affrontement acharné contre le Maracena, conclue sur une séance de tirs au but victorieuse.

L’UE Tavernes se qualifie pour affronter un club de Liga en Copa del ReyEspagne

Une qualification historique après une lutte serrée

Face au Maracena, l’UE Tavernes a tenu tête lors du match retour disputé au Municipal de Tavernes de la Valldigna, où les deux équipes se sont neutralisées sur un score de 0-0. Ce résultat n’a pas permis de départager les deux équipes, le match aller s’étant soldé par un 1-1. La prolongation n’a pas non plus délivré de gagnant, le score restant inchangé. La décision s’est donc jouée lors d’une séance de tirs au but tendue.

Durant cette dernière, les joueurs de Tavernes ont marqué leurs trois premiers penaltys, manquant le quatrième. Le Maracena a quant à lui raté deux des quatre premiers tirs. Le dénouement est venu avec Artur Hayrapetyan, le défenseur central de l’UE Tavernes, qui a inscrit le penalty décisif lors du cinquième tir, offrant ainsi la victoire et la qualification à son équipe.

Un défi majeur à venir en Copa del Rey

Cette victoire permet à Tavernes de participer à la Copa del Rey où il affrontera un club de la Primera División. Le tirage au sort qui désignera cet adversaire aura lieu ce lundi à 13 heures à Las Rozas. Ce sera une occasion exceptionnelle pour ce club de sixième division de se confronter à l’élite du football espagnol.

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Décryptage FootLégende
Points clés à retenir

L'UE Tavernes réalise une performance remarquable en atteignant la Copa del Rey et s'apprête à affronter un club de Liga, une occasion rare pour un club issu de la sixième division.

En clairTavernes, club de 6e division, jouera un club de Primera División en Copa del Rey.
Le chiffre4-2 aux tirs au but contre Maracena pour la qualification.

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