Manchester City préoccupé par la forme d’Erling Haaland avant le choc face à Liverpool

Manchester City fait face à un nouveau doute autour de la condition physique de son attaquant vedette Erling Haaland. L’international norvégien a dû céder sa place à la 67e minute lors de la rencontre de Ligue des Nations opposant la Norvège au Portugal (défaite 2-1), visiblement gêné et incapable de terminer la rencontre.

Une sortie inquiète lors de la Nations League

Haaland a signalé à son entraîneur son incapacité à poursuivre le match, quittant lentement et avec souffrance le terrain, un signe préoccupant malgré les tentatives du sélectionneur Stale Solbakken de minimiser la situation. Ce dernier a expliqué que le changement était anticipé autour de la 60e minute afin de préserver un joueur qui avait beaucoup joué récemment, mais cette explication ne dissipe pas totalement les inquiétudes, notamment car Haaland n’a pas semblé pouvoir continuer.

Un test médical crucial avant Liverpool

Les staffs médicaux de Manchester City vont évaluer l’état de l’attaquant dans les prochains jours, à l’approche du déplacement à Anfield le dimanche 11 octobre pour affronter Liverpool. La disponibilité de Haaland est capitale pour les Skyblues, qui considèrent son apport en attaque indispensable : sa capacité à déstabiliser les défenses, créer des espaces et convertir les occasions représente un élément clé du jeu de l’équipe.