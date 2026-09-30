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Jordan Pickford : pas de transfert imminent vers le Bayern Munich

mercredi 30 septembre 2026 - 12:10

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Alors que le nom de Jordan Pickford circulait récemment comme possible renfort pour le Bayern Munich, la réalité indique que ce transfert est très peu probable. Le club allemand préfère miser sur ses jeunes talents en interne pour préparer l’avenir, et Everton entend maintenir son gardien dans ses rangs.

Jordan Pickford : pas de transfert imminent vers le Bayern MunichAngleterre

Bayern Munich privilégie la relève interne

Malgré l’intérêt apparent d’un grand club européen pour Pickford, le Bayern Munich n’envisage pas sérieusement de recruter le gardien d’Everton. L’objectif principal est de préparer la succession de Manuel Neuer, dont la carrière est toujours active à 40 ans. Le club mise principalement sur Jonas Urbig, jeune gardien bénéficiant d’un apprentissage auprès de Neuer et considéré comme un futur numéro 1 potentiel.

Au-delà d’Urbig, le Bayern scout également des joueurs pouvant assurer un rôle de doublure fiable, à l’image de Finn Dahmen ou Leonard Prescott, ce dernier âgé de 17 ans et déjà exposé à la première équipe en 2026. Cette stratégie suggère une volonté de promouvoir les talents maison plutôt que d’investir sur un gardien prêt à démarrer immédiatement.

Everton ferme la porte au départ de Pickford

Du côté d’Everton, la position est claire : Pickford est sous contrat jusqu’en 2029 et le club ne souhaite pas le vendre. Le joueur, stable et performant, n’a pas manifesté d’envie de départ non plus. Considéré comme une des rares constantes et sources de stabilité pour les Toffees au fil des années, il reste un pilier reconnu malgré les changements d’entraîneurs et les périodes difficiles traversées par le club.

La conjonction de ces éléments rend peu crédible un futur transfert vers le Bayern. Cette situation illustre une fois de plus l’importance stratégique pour les clubs de conserver leurs joueurs clés et de préparer l’avenir via le développement interne plutôt que des recrutements coûteux et incertains.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Le projet du Bayern Munich repose sur ses jeunes gardiens, Everton maintient Pickford, rendant un transfert improbable.

En clairBayern privilégie Jonas Urbig et Leonard Prescott pour le futur gardien.
Le chiffrePickford est lié à Everton jusqu'en 2029.
Pourquoi ça compteLa stabilité de Pickford est un atout clé pour Everton dans une période instable.

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