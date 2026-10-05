Nikolas Nartey freiné par une nouvelle blessure avec Stuttgart et le Danemark

Le milieu de terrain du VfB Stuttgart, Nikolas Nartey (26 ans), a subi un nouveau revers physique alors qu’il revenait tout juste d’une blessure. Victime de douleurs musculaires lors de la trêve internationale, il a dû écourter son séjour avec l’équipe nationale danoise.

Une blessure contractée avec le Danemark

Nartey n’était pas initialement convoqué pour les matches internationaux, mais il a été rappelé suite à la blessure de Patrick Dorgu. Il est entré en jeu à la 80e minute lors du match perdu 4-2 face au Portugal jeudi, où il a contracté sa nouvelle blessure.

Un impact déjà visible en club

Cette blessure intervient alors que le joueur avait réussi à revenir à la compétition. Depuis le début de la saison 2026/27 en Bundesliga, Nartey n’a disputé que 15 minutes en deux rencontres à cause de son état physique. Son absence lors du match Danemark vs Pays de Galles dimanche, remporté 1-0 par le Danemark, témoigne de cette fragilité actuelle.