FootLégende

Nikolas Nartey freiné par une nouvelle blessure avec Stuttgart et le Danemark

lundi 5 octobre 2026 - 14:15

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest

Le milieu de terrain du VfB Stuttgart, Nikolas Nartey (26 ans), a subi un nouveau revers physique alors qu’il revenait tout juste d’une blessure. Victime de douleurs musculaires lors de la trêve internationale, il a dû écourter son séjour avec l’équipe nationale danoise.

Nikolas Nartey freiné par une nouvelle blessure avec Stuttgart et le DanemarkAllemagne

Une blessure contractée avec le Danemark

Nartey n’était pas initialement convoqué pour les matches internationaux, mais il a été rappelé suite à la blessure de Patrick Dorgu. Il est entré en jeu à la 80e minute lors du match perdu 4-2 face au Portugal jeudi, où il a contracté sa nouvelle blessure.

Un impact déjà visible en club

Cette blessure intervient alors que le joueur avait réussi à revenir à la compétition. Depuis le début de la saison 2026/27 en Bundesliga, Nartey n’a disputé que 15 minutes en deux rencontres à cause de son état physique. Son absence lors du match Danemark vs Pays de Galles dimanche, remporté 1-0 par le Danemark, témoigne de cette fragilité actuelle.

Décryptage FootLégende
À retenir sur la situation de Nartey

Le joueur traverse une période compliquée marquée par des blessures qui limitent fortement son temps de jeu, tant en club qu’en sélection.

Retour en difficultéAprès une première blessure, Nartey est de nouveau indisponible pour plusieurs semaines.
Impact en clubSeulement 15 minutes jouées en Bundesliga cette saison, un signe fort de son état fragile.

Publier un commentaire

Sur le même thème


Fil RSS Facebook X YouTube Nous écrire
FootLégende, le terrain et ses grandes histoires

Info football, mercato et récits de légende

FootLégende suit l'actualité du ballon rond avec un regard clair sur les matchs, les transferts, les clubs majeurs et les joueurs qui marquent leur époque. Chaque jour, la rédaction sélectionne les faits forts pour aller vite, comprendre mieux et ne pas rater les dossiers qui comptent.

Fiches joueurs, résultats et culture foot

Le site construit aussi un espace plus complet autour des profils de joueurs, des performances, des palmarès, des trajectoires et des moments qui nourrissent la mémoire du football. L'objectif : proposer une lecture plus riche, plus propre et plus utile aux passionnés.

Accès Contact Mentions légales Vidéos Archives Recrutement Partenaires Devenir partenaire Boutique du supporter
Actualité Actu FOOT Mercato Ligue 1 Premier League Serie A Liga Champions League Chroniques
Joueurs à la une Kylian Mbappé Lionel Messi Cristiano Ronaldo Erling Haaland Lamine Yamal Ousmane Dembélé Neymar Paul Pogba
Clubs à la une PSG OM Lyon Real Madrid Barcelone Man City Liverpool Juventus
Classements & stats Classement Ligue 1 Classement Ligue 2 Premier League La Liga Serie A Buteurs Passeurs Programme TV
Services premium Fiches joueurs Paris sportifs Maillots Jeux Live Confidentialité
FOOTLEGENDE - TOUS DROITS RESERVES
www.footlegende.fr