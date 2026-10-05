Nikolas Nartey freiné par une nouvelle blessure avec Stuttgart et le Danemark

Une blessure contractée avec le Danemark
Nartey n’était pas initialement convoqué pour les matches internationaux, mais il a été rappelé suite à la blessure de Patrick Dorgu. Il est entré en jeu à la 80e minute lors du match perdu 4-2 face au Portugal jeudi, où il a contracté sa nouvelle blessure.
Un impact déjà visible en club
Cette blessure intervient alors que le joueur avait réussi à revenir à la compétition. Depuis le début de la saison 2026/27 en Bundesliga, Nartey n’a disputé que 15 minutes en deux rencontres à cause de son état physique. Son absence lors du match Danemark vs Pays de Galles dimanche, remporté 1-0 par le Danemark, témoigne de cette fragilité actuelle.
Le joueur traverse une période compliquée marquée par des blessures qui limitent fortement son temps de jeu, tant en club qu’en sélection.