L’attaquant anglais termine la saison sur le toit de l’Europe. Auteur de 36 buts avec le Bayern Munich en Bundesliga, Harry Kane remporte le Soulier d’Or européen 2026. À 33 ans, il décroche cette prestigieuse distinction pour la deuxième fois de sa carrière, deux ans après son premier sacre.

Les années passent et Harry Kane continue d’empiler les buts. L’avant-centre du Bayern Munich est officiellement le Soulier d’Or européen 2026, récompensant le meilleur buteur des principaux championnats européens selon le système de points établi pour ce classement.

L’international anglais a inscrit 36 buts en Bundesliga au cours de la saison. Dans le championnat allemand, chaque réalisation étant affectée d’un coefficient 2 pour le classement du Soulier d’Or, Kane termine avec 72 points.

HARRY KANE REMPORTE LE SOULIER D’OR EUROPÉEN 2026 ! 🏆 Auteur de 36 buts en Bundesliga avec le Bayern Munich cette saison, l’attaquant anglais décroche le deuxième Soulier d’Or européen de sa carrière après celui de 2024 🎯⚽️ 10 août 2026

36 buts, Harry Kane remporte le Soulier d’Or européen 2026

Pour aller chercher ce nouveau trophée individuel, Harry Kane a encore livré une saison exceptionnelle devant les cages. Avec 36 réalisations en championnat, l’Anglais a confirmé qu’il restait l’un des attaquants les plus prolifiques du football européen.

Depuis son arrivée en Allemagne, sa capacité d’adaptation impressionne. Kane n’a pas seulement conservé l’efficacité qui avait fait sa réputation en Premier League : il est devenu la principale référence offensive du Bayern.

Son rendement lui permet cette fois de terminer devant l’ensemble de ses concurrents européens et de récupérer une récompense qu’il connaît déjà très bien.

Un deuxième Soulier d’Or après 2024

Ce sacre n’est effectivement pas une première. Harry Kane avait déjà remporté le Soulier d’Or européen en 2024, au terme de sa première saison avec le Bayern Munich.

Il avait alors inscrit 36 buts en Bundesliga. Deux ans plus tard, l’histoire se répète donc de manière presque parfaite : 36 buts et un nouveau Soulier d’Or.

Ce deuxième trophée vient encore enrichir le palmarès individuel d’un attaquant dont la régularité au plus haut niveau traverse les saisons. Kane rejoint ainsi le cercle très fermé des joueurs ayant remporté plusieurs fois cette distinction.

Cette nouvelle récompense raconte également la longévité de l’Anglais. Après avoir marqué l’histoire de Tottenham, Kane a réussi à exporter son efficacité en Allemagne sans perdre son instinct devant le but.

À 33 ans, il reste capable de terminer une saison de championnat avec des statistiques que très peu d’attaquants peuvent atteindre.

Et le chiffre de 36 buts possède désormais une saveur particulière dans sa carrière. Il lui avait offert son premier Soulier d’Or européen en 2024. Il lui permet, deux ans plus tard, d’en ajouter un deuxième à sa collection.

Harry Kane est donc une nouvelle fois le roi des buteurs en Europe.