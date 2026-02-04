Soulier d’or 2026 : Kane veut sa revanche, Mbappé est prévenu !

En pleine saison de feux d’artifice offensifs, Harry Kane et Kylian Mbappé se disputent la tête des buteurs européens avec 22 réalisations chacun. Alors que le Britannique réaffirme son statut au Bayern Munich, le Français, sous les couleurs du Real Madrid, veut conserver son titre de meilleur buteur de la saison.

En pleine forme cette saison, Harry Kane avance à son rythme, presque imperturbable. Accroché par Hambourg (2-2) le week-end dernier, le Bayern Munich n’a pas gagné, mais son avant-centre, lui, a encore frappé. Avec 22 buts en 20 matches, l’Anglais conserve la première place, incarnant cette efficacité clinique qui a marqué toute sa carrière, de Londres à Munich. À 32 ans, Kane ne ralentit pas. Il s’installe.

Dans son sillage immédiat, Kylian Mbappé refuse de lâcher prise. Buteur décisif face au Rayo Vallecano (2-1), le Français affiche lui aussi 22 réalisations, mais en 21 rencontres. Un ratio légèrement inférieur, mais une influence tout aussi déterminante. Depuis son arrivée au Real Madrid, Mbappé a endossé le rôle attendu : celui du joueur capable de faire basculer un match sur une accélération ou un geste décisif.

Ce face-à-face entre Harry Kane et Kylian Mbappé ne date pas d’hier. Déjà lors de la saison 2023-2024, l’attaquant anglais avait frappé fort. Transféré au Bayern Munich avec la mission de conquérir l’Europe, il s’était imposé en patron, inscrivant 36 buts et s’adjugeant un premier Soulier d’or retentissant en Bundesliga. Mbappé, alors encore au PSG, regardait de loin ce couronnement qu’il convoitait.

Un an plus tard, changement de décor, changement de maillot : Kylian Mbappé enfile celui du Real Madrid et, dès sa première saison en Liga, s’empare à son tour du trône européen. 31 buts, 62 points, et une annonce claire : la couronne peut changer de tête. Deux saisons, deux sacres, chacun le sien. La scène est donc dressée pour l’acte III, celui de la confirmation ou de la revanche. Entre Kane et Mbappé, c’est plus qu’un simple duel de buteurs. C’est une rivalité générationnelle, une lutte d’orgueil et de précision, où chaque but marque un peu plus la course vers l’histoire.

Derrière ce duo, Erling Haaland complète le podium. Le Norvégien traverse une période moins flamboyante, à l’image de son match sans but face à Tottenham (2-2). Pourtant, ses 20 buts en 24 matches rappellent qu’il reste une référence absolue. Même en demi-teinte, Haaland marque. Et c’est souvent dans ces saisons moins éclatantes que se mesure la grandeur des grands buteurs.

Le classement des tops buteurs européens