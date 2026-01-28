Ligue des champions : Thomas Meunier fait une révélation sur l’OM et le Barça !

À quelques heures du choc décisif entre le Club Bruges et l’Olympique de Marseille, Thomas Meunier s’est exprimé sur le niveau de jeu des Phocéens, qu’il compare au FC Barcelone.

Ce mercredi, à l’occasion de la 8e journée de la Ligue des champions, le FC Bruges et l’Olympique de Marseille se disputent une place en barrages. L’ancien défenseur du Club Bruges, Thomas Meunier, aujourd’hui à Lille, s’est confié au quotidien flamand Het Laaste Nieuws sur la confrontation à venir entre ses anciens coéquipiers et l’OM. Un duel crucial qui pourrait changer la suite de la compétition.

Pour le défenseur central, les marseillais « sont à la fois prévisibles et imprévisibles », a-t-il lancé avec un sourire, avant d’ajouter : « Ils jouent comme le Barça, ça pourrait être un match de folie. »

Le match, prévu ce aujourd’hui à 21h, oppose deux équipes à la recherche de stabilité dans cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Le Club Bruges occupe actuellement la 27ᵉ place, tandis que Marseille pointe au 19ᵉ rang. Une victoire est indispensable pour espérer continuer l’aventure européenne.

Pour Thomas Meunier les Marseillais sont capables du meilleur comme du pire

Pour Thomas Meunier, qui a porté les couleurs du club belge entre 2011 et 2016, les Marseillais sont capables du meilleur comme du pire. Leur style de jeu, selon lui, s’apparente à celui du FC Barcelone par son intensité et ses prises de risque.

« C’est une équipe qui peut surprendre son propre entraîneur. On ne sait jamais à quoi s’attendre avec l’OM, et c’est ce qui les rend dangereux », analyse également un journaliste sportif français interrogé par FootLegende.

Face à cette équipe en constante évolution, Meunier désigne un joueur marseillais comme le maillon-clé du dispositif : « C’est lui qu’il faudra absolument neutraliser si Bruges veut espérer l’emporter ». Sans dévoiler son nom, l’international belge laisse entendre qu’un duel tactique s’annonce.

Le rendez-vous est donné : Club Bruges – Olympique de Marseille, mercredi 28 janvier à 21h, pour un affrontement aux allures de finale avant l’heure.