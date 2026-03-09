Igor Akinfeev : 815 matchs avec un seul club, une légende qui défie le temps 

À près de 40 ans, Igor Akinfeev continue de défendre les cages du CSKA Moscou. Gardien mythique et témoin privilégié de l’âge d’or du football russe, il incarne depuis plus de vingt ans la fidélité et la mémoire d’un club.

Dans un football moderne où les carrières ressemblent souvent à des voyages sans fin entre clubs et championnats, Igor Akinfeev fait figure d’exception. Depuis ses débuts professionnels au début des années 2000, le gardien russe n’a connu qu’un seul maillot : celui du CSKA Moscou. Et plus de deux décennies plus tard, alors que son quarantième anniversaire approche, il continue d’y tenir sa place avec une constance qui force le respect.

Pour les amateurs de football européen du début du siècle, son nom évoque immédiatement les soirées glaciales de l’Est et les campagnes européennes où les clubs russes n’étaient jamais des adversaires faciles. Le Zenit, le Rubin Kazan, le Dinamo Moscou ou encore le CSKA formaient alors une génération solide et redoutée. Au cœur de cette époque, Akinfeev s’est imposé comme l’un des visages les plus familiers du football russe.

Un gardien devenu symbole du CSKA Moscou

Né à Vidnoïe, dans la région de Moscou, Igor Akinfeev fait ses débuts avec l’équipe première du CSKA alors qu’il est encore adolescent. Très vite, son sang-froid et ses réflexes impressionnent. Année après année, il s’installe comme le dernier rempart d’un club qui vit alors l’une des périodes les plus riches de son histoire.

En 2005, il participe notamment à l’exploit historique du CSKA Moscou en Coupe de l’UEFA. Ce soir-là, le club russe devient le premier de son pays à remporter une compétition européenne. Pour beaucoup de supporters, cette victoire marque le début d’une période faste pour le football russe sur la scène continentale.

Avec plus de 800 matchs disputés sous les couleurs du CSKA, Akinfeev est devenu au fil des années le joueur le plus capé de l’histoire du club. Une longévité rare à ce niveau. « Je ne pensais jamais au nombre de matchs que je pourrais jouer. Mais avec le recul, sans mes blessures, j’aurais peut-être atteint les 900 rencontres », confiait-il récemment dans un entretien accordé au média russe Sport-Express.

Capitaine respecté dans le vestiaire, il continue aujourd’hui encore d’enchaîner les titularisations. Dans un championnat russe moins exposé qu’autrefois, il reste pourtant l’un des gardiens les plus fiables du pays.

Les souvenirs d’une génération dorée

Le nom d’Akinfeev reste aussi étroitement lié aux grandes heures de la sélection russe. Lors de l’Euro 2008, la Sbornaïa atteint les demi-finales du tournoi, portée par une génération talentueuse. Dix ans plus tard, il devient l’un des héros du Mondial 2018 organisé en Russie.

Son arrêt décisif face à l’Espagne lors de la séance de tirs au but reste l’une des images les plus marquantes de cette Coupe du monde. Un moment suspendu qui a fait basculer tout un stade et qui demeure encore aujourd’hui gravé dans la mémoire collective.

« Je ne suis pas nostalgique des tournois, mais de l’équipe que nous étions », racontait-il avec une pointe d’émotion. « Nous avions un groupe très uni. On passait du temps ensemble en dehors du terrain, on allait au sauna, on faisait des barbecues. C’était une vraie famille. »

Dans ses souvenirs, certaines soirées de Ligue des champions occupent aussi une place particulière. Affronter le Bayern Munich à l’Allianz Arena ou Manchester City faisait alors partie du quotidien du CSKA. « Perdre seulement 3-0 à Munich, c’était presque comme faire match nul », souriait-il.

Aujourd’hui, le contexte a changé. Les clubs russes sont absents des compétitions européennes et le football du pays traverse une période d’isolement. Pourtant, dans les stades de Premier League russe, le public continue de vibrer.

Et au milieu de cette nouvelle réalité, Igor Akinfeev demeure un repère. Un gardien fidèle à son club, à son championnat, et à une certaine idée du football. Alors que son contrat court jusqu’en 2026, la question reste ouverte : combien de saisons encore pour celui qui a traversé toute une époque du football russe ?

Une chose est certaine : lorsque l’on racontera l’histoire du CSKA Moscou et des grandes années du football russe, le nom d’Igor Akinfeev apparaîtra toujours au premier plan.

Car au fond, combien de joueurs peuvent aujourd’hui se vanter d’avoir écrit toute leur carrière dans un seul club ?