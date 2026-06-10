Real Madrid : Pourquoi Julián Álvarez est devenu la priorité de Mourinho 

Le Real Madrid a créé la surprise ce mardi en publiant un communiqué officiel concernant Julián Álvarez. Le club madrilène a confirmé avoir transmis une offre de 150 millions d’euros à l’Atlético de Madrid pour recruter l’attaquant argentin.

Une annonce rarissime dans le football moderne, où les négociations restent généralement confidentielles. Mais malgré cette proposition colossale, les Merengues ont essuyé un refus catégorique de leur voisin et rival madrilène.

Dans son communiqué officiel, le Real Madrid explique avoir soumis une proposition de 150 millions d’euros pour acquérir les droits fédératifs de Julián Álvarez.

« Le Real Madrid C.F. informe qu’après la réunion du Conseil d’administration tenue aujourd’hui, il a présenté une offre de 150 millions d’euros à l’Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Julián Álvarez », indique le club madrilène.

Cette somme aurait fait de l’international argentin l’un des joueurs les plus chers de l’histoire du football et l’un des transferts les plus importants jamais réalisés par le Real Madrid.

L’Atlético ferme immédiatement la porte

Mais la réponse des Colchoneros a été immédiate. Après avoir étudié la proposition, les dirigeants de l’Atlético ont décliné l’offre.

Le club rojiblanco a toutefois tenu à remercier le Real Madrid pour sa démarche, soulignant les bonnes relations institutionnelles existant entre les deux clubs madrilènes.

La direction de l’Atlético s’est cependant montrée inflexible en renvoyant directement le Real Madrid à la clause libératoire du joueur.

Autrement dit, pour recruter Julián Álvarez, les dirigeants merengues devront payer intégralement le montant fixé dans son contrat, un montant qui serait largement supérieur à l’offre proposée.

Pourquoi Julián Álvarez est devenu la priorité de Mourinho

L’intérêt du Real Madrid pour Julián Álvarez ne date pas d’hier. Depuis plusieurs semaines, le nom du champion du monde argentin revient avec insistance dans la presse espagnole.

L’arrivée annoncée de José Mourinho a renforcé cette tendance. Le technicien portugais souhaite apporter davantage de profondeur offensive à son effectif et considère Álvarez comme l’un des attaquants les plus complets du football mondial.

Capable d’évoluer seul en pointe, dans un duo offensif ou même dans un rôle plus reculé, l’ancien joueur de Manchester City possède une polyvalence particulièrement appréciée par le Special One.

Au-delà de l’aspect sportif, ce dossier possède une dimension symbolique énorme. Les transferts directs entre le Real Madrid et l’Atlético demeurent extrêmement rares en raison de la rivalité historique qui oppose les deux clubs de la capitale espagnole.

Voir le Real Madrid tenter de recruter l’une des plus grandes stars de l’Atlético constitue donc un événement majeur sur le marché européen.

Le refus des Colchoneros montre également leur volonté de conserver leur leader offensif, malgré une offre qui aurait déjà représenté une vente record dans l’histoire du club.

Le Real Madrid va-t-il revenir à la charge ?

Cette première offensive repoussée ne signifie pas forcément la fin du dossier. Florentino Pérez a déjà démontré à plusieurs reprises sa capacité à revenir à la charge lorsqu’il estime qu’un joueur est stratégique pour l’avenir du club.

Reste désormais à savoir si le Real Madrid acceptera de se rapprocher des exigences financières de l’Atlético ou s’il activera d’autres pistes offensives.

Une chose est certaine : avec une offre officielle de 150 millions d’euros désormais confirmée par le club lui-même, Julián Álvarez apparaît plus que jamais comme l’une des grandes priorités madrilènes pour les années à venir.