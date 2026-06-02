Bayern Munich : Servus Dante fait son grand retour dans un nouveau rôle

Plus de dix ans après avoir quitté la Bavière, Dante est de retour à la maison. Le Bayern Munich a officiellement annoncé le retour de l’ancien défenseur brésilien, qui prendra les commandes de l’équipe U23 du club à partir de la saison prochaine.

Une nomination qui marque une nouvelle étape dans la reconversion de l’ancien international auriverde, devenu l’une des figures les plus respectées de sa génération grâce à son professionnalisme et son leadership.

OFFICIAL! Dante returns to Bayern Munich and becomes the coach of the U23 team for next season. ❤️🤍 — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus)

30 août 2026

Un champion d’Europe de retour en Bavière

Dante avait porté les couleurs du Bayern Munich entre 2012 et 2015, période durant laquelle il s’était imposé comme l’un des défenseurs centraux les plus solides d’Europe. Dès sa première saison sous les ordres de Jupp Heynckes, le Brésilien avait participé à l’une des plus grandes campagnes de l’histoire du club.

En 2012-2013, le Bayern réalise un triplé historique en remportant la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et surtout la Ligue des champions après une finale remportée face au Borussia Dortmund à Wembley.

Durant son passage en Allemagne, Dante a disputé plus de 130 rencontres sous le maillot bavarois et s’est distingué par sa régularité, son jeu de tête et sa qualité de relance.

Au cours de sa carrière, Dante a remporté de nombreux trophées, notamment :

1 Ligue des champions (2013)

3 Bundesliga (2013, 2014, 2015)

2 Coupes d’Allemagne (2013, 2014)

1 Supercoupe d’Europe (2013)

1 Coupe du monde des clubs (2013)

1 Coupe de France avec Nice (2022)

International brésilien à 13 reprises, il faisait également partie du groupe de la Seleção lors de la Coupe du monde 2014 organisée au Brésil.

Une nouvelle mission au Bayern

À 42 ans, Dante va désormais transmettre son expérience à la nouvelle génération du Bayern Munich. Son rôle à la tête des U23 sera crucial dans le développement des jeunes talents du club, qui ambitionne de retrouver une place centrale dans la formation des futurs joueurs de l’équipe première.

Pour les supporters bavarois, ce retour possède également une forte dimension émotionnelle. Dante reste associé à l’une des périodes les plus glorieuses de l’histoire récente du Bayern et son retour au sein de l’institution est accueilli avec enthousiasme.

Après avoir marqué le club sur les terrains, le Brésilien tentera désormais d’écrire une nouvelle page de son histoire depuis le banc de touche.