Real Madrid : Top 5 des transferts les plus chers de l’histoire

Le Real Madrid vient de bouleverser le classement des transferts les plus chers. Avec l’arrivée de Yan Diomandé pour une opération évaluée à 140 millions d’euros, le jeune international ivoirien s’installe directement au sommet, devant Jude Bellingham, Eden Hazard, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo.

Le Real Madrid n’a jamais hésité à dépenser des sommes considérables pour attirer les plus grandes stars. De Zinédine Zidane à Cristiano Ronaldo en passant par Gareth Bale, plusieurs générations de « Galactiques » ont marqué l’histoire du mercato.

Mais le nouveau numéro un est beaucoup plus jeune. À seulement 19 ans, Yan Diomandé rejoint la Maison Blanche en provenance du RB Leipzig et devient, selon les chiffres de L’Équipe, le transfert le plus cher jamais réalisé par le club madrilène.

1. Yan Diomandé – 140 millions d’euros

C’est le nouveau record. Le Real Madrid a investi 140 millions d’euros dans l’opération permettant de recruter Yan Diomandé en 2026.

La somme témoigne des immenses attentes placées dans l’international ivoirien. Après son explosion au RB Leipzig, l’ailier change complètement de dimension en rejoignant l’un des clubs les plus exigeants de la planète.

Le plus impressionnant reste son âge. Diomandé établit ce record à seulement 19 ans et dépasse plusieurs légendes ou stars confirmées recrutées par le Real au sommet de leur carrière.

2. Jude Bellingham – 133 millions d’euros

Avant Diomandé, Jude Bellingham occupait la première place de ce classement en tenant compte de l’ensemble de son opération.

Arrivé du Borussia Dortmund en 2023, le milieu anglais a coûté jusqu’à 133 millions d’euros au Real Madrid, bonus compris, selon les chiffres retenus par L’Équipe.

Contrairement à certains investissements XXL du passé, Bellingham a rapidement répondu aux attentes. Son influence technique, ses buts et sa personnalité lui ont permis de devenir l’un des principaux visages du projet madrilène.

3. Eden Hazard – 121 millions d’euros

Eden Hazard reste l’un des transferts les plus marquants, mais aussi les plus douloureux de l’histoire récente du Real.

Après plusieurs saisons exceptionnelles avec Chelsea, le Belge débarquait à Madrid en 2019 avec la lourde mission de devenir l’une des nouvelles superstars de l’équipe. Son transfert est évalué à 121 millions d’euros dans ce classement.

Les blessures à répétition ont malheureusement empêché Hazard de retrouver durablement en Espagne le niveau qui avait fait de lui l’un des meilleurs joueurs de Premier League.

4. Gareth Bale – 101 millions d’euros

En 2013, Gareth Bale quittait Tottenham pour rejoindre le Real Madrid contre 101 millions d’euros. À l’époque, l’opération avait déjà une dimension historique.

Le Gallois aura connu une relation parfois compliquée avec le public madrilène, mais son palmarès et ses buts décisifs parlent pour lui.

Son retourné spectaculaire contre Liverpool en finale de la Ligue des champions 2018 reste notamment l’une des images les plus fortes de son passage au Real.

5. Cristiano Ronaldo – 94 millions d’euros

C’est probablement la comparaison la plus spectaculaire avec Yan Diomandé. Cristiano Ronaldo n’occupe désormais que la cinquième place des transferts les plus chers du Real Madrid.

Le Portugais avait quitté Manchester United en 2009 pour 94 millions d’euros. Une somme alors considérée comme vertigineuse et qui constituait un record mondial.

Sur le terrain, l’investissement s’est transformé en réussite exceptionnelle. Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid et a notamment remporté quatre Ligues des champions sous le maillot merengue.

Diomandé devant Ronaldo, Bale et Hazard dans le Top 5 des transferts les plus chers

Le Top 5 des plus gros transferts du Real Madrid est donc désormais le suivant :

Yan Diomandé (2026) : 140 M€ Jude Bellingham (2023) : 133 M€ Eden Hazard (2019) : 121 M€ Gareth Bale (2013) : 101 M€ Cristiano Ronaldo (2009) : 94 M€

Aurélien Tchouaméni (80 M€) et Zinédine Zidane (79 M€) arrivent ensuite dans le classement établi par L’Équipe.

Mais le nouveau record appartient désormais à Yan Diomandé. Son arrivée pour 140 millions d’euros illustre autant l’explosion des prix sur le marché que la confiance exceptionnelle placée par Madrid dans son potentiel.

Une comparaison résume l’ampleur du pari : le Real Madrid débourse 46 millions d’euros de plus pour recruter Diomandé que pour faire venir Cristiano Ronaldo en 2009. À l’Ivoirien désormais de transformer ce record financier en réussite sportive.