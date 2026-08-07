FC Nantes : la Brigade Loire revient en tribunes malgré les Kita

La Beaujoire va retrouver la voix de la Brigade Loire. Après avoir suspendu ses activités et ses encouragements, le principal groupe de supporters du FC Nantes annonce son retour pour la saison 2026-2027. Une décision qui ne signifie toutefois aucun rapprochement avec la famille Kita : le groupe assure que « rien n’a changé » concernant son opposition aux propriétaires du club.

Le silence va prendre fin à la Beaujoire. La Brigade Loire a annoncé ce vendredi 7 août la reprise de ses activités et de ses encouragements au FC Nantes. Une décision très attendue à quelques jours du début de la nouvelle saison.

Le principal groupe de supporters nantais avait choisi de prendre ses distances avec le club dans un contexte de profond désaccord avec sa direction. Son retour constitue donc une excellente nouvelle pour l’ambiance du stade, sans pour autant signifier la fin de la contestation.

La Brigade Loire annonce la reprise des encouragements au FC Nantes ➡️ l.lequipe.fr/mwT Principale association de supporters du FC Nantes, la Brigade Loire a annoncé ce vendredi la reprise de ses activités, malgré le fait que « rien n’a changé » du côté de la famille Kita, propriétaire du club. — L’ÉQUIPE

7 août 2026

La Brigade Loire reprend ses encouragements

Après plusieurs mois de retrait, la Brigade Loire a donc décidé de reprendre sa place auprès de l’équipe. Le groupe veut de nouveau chanter, animer sa tribune et accompagner les Canaris durant leurs rencontres.

Ce retour est loin d’être anodin. Fondée en 1999, la Brigade Loire constitue depuis plus de deux décennies l’un des principaux moteurs de l’ambiance à la Beaujoire. Ses tifos, ses chants et ses déplacements occupent une place importante dans la culture populaire du FC Nantes.

La décision a été prise après une période de réflexion durant laquelle le groupe s’était interrogé sur la manière de poursuivre son engagement auprès du club sans renoncer à ses convictions.

La conclusion est claire : la Brigade Loire souhaite de nouveau soutenir les joueurs et défendre l’identité du FC Nantes.

Mais elle refuse que cette reprise soit interprétée comme une réconciliation avec les dirigeants.

« Rien n’a changé » avec la famille Kita

Sur ce point, le message est sans ambiguïté.

La Brigade Loire maintient son opposition à la famille Kita, propriétaire du FC Nantes depuis 2007. Les relations entre une partie importante des supporters et Waldemar Kita sont conflictuelles depuis de nombreuses années.

Les choix sportifs, les changements fréquents d’entraîneurs, la gouvernance du club ou encore sa politique générale ont régulièrement alimenté les tensions.

Dans son message annonçant la reprise de ses activités, le groupe insiste ainsi sur un élément essentiel : « rien n’a changé » concernant la famille Kita.

Autrement dit, reprendre les encouragements ne revient pas à accorder un blanc-seing à la direction.

La distinction est importante. La Brigade Loire entend séparer son soutien au maillot, aux joueurs et à l’institution FC Nantes de son jugement sur les propriétaires.

Une position qui pourrait donner lieu à une configuration particulière cette saison : une tribune de nouveau animée pendant les rencontres, mais toujours capable d’exprimer fortement son opposition à la direction.

La Beaujoire va retrouver son ambiance

Sportivement, cette décision représente une bonne nouvelle pour le FC Nantes.

Jouer à domicile avec une tribune Loire pleinement mobilisée n’a évidemment pas la même saveur que disputer des rencontres dans une atmosphère marquée par le silence ou la contestation.

Dans les périodes difficiles, le public nantais a régulièrement joué un rôle important pour pousser son équipe. La reprise des chants peut donc offrir aux joueurs un soutien supplémentaire au moment d’aborder une nouvelle saison.

Elle permet également à la Brigade Loire de retrouver ce qu’elle considère comme sa mission première : accompagner le FC Nantes partout où il joue.

Le paradoxe demeure néanmoins entier.

Les supporters vont de nouveau donner de la voix pour leur équipe tout en maintenant leur défiance envers ceux qui la dirigent.

La reprise des activités ne ferme donc pas la crise entre la Brigade Loire et la famille Kita. Elle ouvre plutôt un nouveau chapitre : celui d’un soutien sportif retrouvé, sans abandon de la contestation institutionnelle.

À la Beaujoire, les chants vont reprendre. La paix avec les Kita, elle, peut encore attendre.