Saint-Étienne : deux clubs de supporters à nouveau menacés de dissolution

Un an après avoir échappé à une première procédure, les principaux groupes de supporters de Saint-Étienne sont de nouveau dans le viseur des autorités. Une audition est prévue en avril.

La tension remonte autour de Geoffroy-Guichard. Les Magic Fans et les Green Angels, deux groupes emblématiques de supporters de l’AS Saint-Étienne, sont de nouveau menacés de dissolution. Une situation qui rappelle les fortes mobilisations observées la saison passée.

Selon les dernières informations, le dossier a été relancé par les autorités, qui s’intéressent de près aux activités de ces groupes ultras. Une audition est prévue le 13 avril prochain, étape clé dans cette procédure qui pourrait déboucher sur une décision lourde de conséquences.

Une menace déjà connue du peuple stéphanois

Ce n’est pas la première fois que les Magic Fans et les Green Angels sont confrontés à ce type de menace. L’an dernier déjà, une procédure de dissolution avait suscité une mobilisation massive des supporters, réunis derrière un message fort : « Le Chaudron ne se dissout pas ».

À l’époque, les dirigeants stéphanois avaient réussi à apporter des garanties suffisantes pour éviter une sanction. Une issue favorable que le club espère reproduire dans les prochaines semaines.

Les groupes stéphanois ne seraient pas les seuls concernés. D’autres collectifs de supporters seraient également dans le viseur des autorités, dans un contexte de vigilance renforcée autour des mouvements ultras en France.

Pour les supporters de l’AS Saint-Étienne, l’enjeu dépasse le simple cadre administratif. Les Magic Fans et les Green Angels incarnent une part essentielle de l’identité du club, notamment dans l’ambiance du stade Geoffroy-Guichard, réputé pour être l’un des plus bouillants de France.

À quelques jours de l’audition, l’incertitude domine. Mais du côté des tribunes stéphanoises, une certitude demeure : la mobilisation s’annonce forte pour défendre ces groupes historiques.