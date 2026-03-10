Ligue 2 : Grenoble – Saint-Étienne, le duel de tous les enjeux ! 

Saint-Étienne enchaîne les victoires et se rapproche de la première place de Ligue 2. Avant le déplacement à Grenoble, l’ASSE peut encore nourrir de grandes ambitions dans la course à la montée.

Depuis plusieurs semaines, un vent d’optimisme souffle de nouveau sur Geoffroy-Guichard. L’AS Saint-Étienne, reléguée en Ligue 2 la saison passée, retrouve progressivement des couleurs dans ce championnat particulièrement disputé. La série actuelle de cinq victoires consécutives témoigne du renouveau d’une équipe qui semble avoir trouvé son rythme.

Arrivé sur le banc pour relancer la dynamique stéphanoise, Philippe Montanier a rapidement imprimé sa patte. Le technicien français, connu pour sa rigueur et son expérience du football hexagonal, a su redonner confiance à un groupe qui doutait encore il y a quelques mois.

Cette série de succès a replacé Saint-Étienne parmi les candidats crédibles à la montée en Ligue 1. Chaque victoire rapproche un peu plus les Verts de l’objectif fixé au début de la saison : retrouver l’élite du football français.

Le déplacement à Grenoble, lors de la 27e journée, représente ainsi un moment charnière. Au Stade des Alpes, les Stéphanois auront l’occasion de poursuivre leur série et de continuer à mettre la pression sur les équipes de tête.

Une sixième victoire consécutive aurait également une dimension symbolique. Elle permettrait d’égaler une performance réalisée en 2014, à une époque où l’ASSE évoluait encore en Ligue 1 et s’appuyait sur une génération solide.

Le retour d’une ambition stéphanoise

Dans les tribunes comme dans le vestiaire, l’espoir d’un retour rapide dans l’élite refait surface. L’ASSE reste l’un des clubs les plus emblématiques du football français, avec un palmarès riche et une histoire profondément ancrée dans la mémoire collective.

La reconstruction du club passe désormais par cette saison en Ligue 2. Chaque point compte dans une lutte où plusieurs équipes peuvent encore prétendre à la montée.

Pour Saint-Étienne, l’objectif est clair : profiter de cette dynamique positive pour aborder la dernière ligne droite avec confiance. Si les Verts parviennent à maintenir ce rythme, la perspective d’un retour en Ligue 1 pourrait rapidement devenir une réalité.

Actuellement deuxième du championnat avec 49 points, derrière Troyes (51), une victoire face à Grenoble (29) permettrait à Saint-Étienne de prendre provisoirement la tête du classement. À moins de deux mois du dénouement, la dernière journée de la saison régulière est programmée pour le week-end du 8 mai 2026.