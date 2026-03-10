Saint-Étienne : un retour en Ligue 1 est-il possible dès cette saison ?

L’AS Saint-Étienne se rapproche peu à peu de son objectif. À huit journées de la fin du championnat de Ligue 2, les Verts occupent la deuxième place du classement et rêvent d’un retour rapide dans l’élite du football français.

Relégué à l’issue de la saison dernière, le club du Forez a su rebondir avec caractère. Avec 49 points au compteur, l’ASSE reste solidement installée dans le haut du tableau, à seulement deux longueurs du leader Troyes. Derrière, la concurrence reste menaçante avec Le Mans, Reims ou encore le Red Star, mais la dynamique actuelle semble clairement favorable aux Stéphanois.

Le récent succès face au Red Star (2-0) a confirmé cette bonne période. Les hommes de Philippe Montanier restent notamment sur une série convaincante de cinq victoires consécutives. Une régularité précieuse dans un championnat réputé pour son intensité et son imprévisibilité.

Ancien joueur emblématique du club, Pascal Feindouno observe cette progression avec attention. Installé aujourd’hui à Saint-Étienne, l’ex-international guinéen continue de suivre de près les performances des Verts. Pour lui, la nomination de Philippe Montanier pourrait jouer un rôle déterminant dans la course à la montée.

« C’est un entraîneur expérimenté, qui connaît parfaitement le football français. Il a coaché en Ligue 1 comme en Ligue 2 et j’aime la façon dont il fait jouer ses équipes », confie-t-il. Selon Feindouno, le technicien possède toutes les qualités nécessaires pour ramener l’ASSE dans l’élite.

Sur le terrain, plusieurs joueurs se distinguent cette saison. L’international géorgien Zuriko Davitashvili, auteur de 11 buts, s’impose comme l’un des éléments clés de l’attaque stéphanoise. Sa capacité à faire basculer un match pourrait être décisive dans la dernière ligne droite du championnat.

Dans les cages, Gauthier Larsonneur apporte également une certaine sérénité, tandis que la jeunesse du groupe incarne l’avenir du projet sportif. L’AS Saint-Étienne mise en effet sur un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talents prometteurs.

Si la dynamique actuelle se confirme, Saint-Étienne pourrait bien retrouver la Ligue 1 un an seulement après sa relégation. Un scénario qui ferait vibrer Geoffroy-Guichard et rappellerait que les Verts restent l’un des clubs historiques du football français.

La question demeure désormais : l’ASSE saura-t-elle transformer cette belle saison en véritable retour parmi l’élite ?