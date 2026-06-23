Au cœur de la polémique : Jérémy Doku et le bébé du Mondial !

La Coupe du monde 2026 n’a pas seulement offert son lot de surprises sur le terrain. Depuis plusieurs jours, un autre sujet passionne les supporters, les médias et même des personnalités extérieures au football : la décision de Jérémy Doku de quitter temporairement le rassemblement de la Belgique afin d’assister à la naissance de son premier enfant.

L’ailier de la Belgique et de Manchester City avait annoncé avant le tournoi que si l’accouchement de son épouse intervenait pendant la compétition, il ferait tout pour être présent. Une position assumée publiquement par le joueur de 24 ans, qui estimait qu’aucun père ne souhaitait manquer un tel moment dans sa vie. Quelques jours plus tard, son souhait est devenu réalité. Autorisé par la fédération belge, Doku a rejoint Londres pour accueillir son fils, Praise, avant de retrouver rapidement ses coéquipiers au Mondial.

Mais ce qui aurait pu être une simple parenthèse familiale s’est transformé en véritable tempête médiatique.

Les propos de trop qui ont déclenché l’incendie

La polémique est née sur le plateau de l’émission « L’Équipe de Choc », lorsque la journaliste française France Pierron a vivement critiqué le choix du joueur belge.

Au cours du débat, elle a notamment expliqué qu’elle ne comprenait pas qu’un footballeur puisse envisager de quitter une Coupe du monde pour assister à un accouchement. Ses propos ont rapidement fait scandale lorsqu’elle a qualifié la naissance d’un enfant de « moment dégoûtant » pour un père et affirmé que celui-ci y était « complètement inutile ».

« C’est un moment dégoûtant où le père est complètement inutile. » — France Pierron.

Les réactions ont été immédiates. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont dénoncé une vision dépassée du rôle du père dans une famille moderne. Le débat a rapidement quitté le cadre sportif pour devenir une discussion sociétale sur la place des pères lors de la naissance d’un enfant.

Face à l’ampleur de la controverse, le quotidien sportif français L’Équipe a pris ses distances avec sa présentatrice. Dans un communiqué officiel, le média a présenté ses excuses à Jérémy Doku et a précisé que ces déclarations ne reflétaient en aucun cas ses valeurs. Dans la foulée, France Pierron a été retirée de l’antenne jusqu’au début du mois de juillet et a publié des excuses personnelles.

Une vague de soutien venue du monde du sport

Si les critiques ont fait du bruit, les soutiens ont été encore plus nombreux.

Parmi les premières personnalités à prendre la défense de Doku figure l’attaquant anglais Ollie Watkins. Pour lui, assister à la naissance de son enfant est un événement unique qu’aucune compétition, même une Coupe du monde, ne peut remplacer.

« La naissance d’un enfant est un moment unique dans une vie. » — Ollie Watkins.

L’ancien champion olympique de boxe Brahim Asloum a également exprimé son incompréhension face aux critiques adressées au Belge, rappelant qu’un sportif de haut niveau reste avant tout un être humain avec une famille et des responsabilités personnelles.

Le soutien est même venu d’au-delà du sport. Jeremy Davies, responsable du Fatherhood Institute au Royaume-Uni, a salué le choix de Doku, estimant qu’il envoyait un message positif sur l’implication des pères dans la vie familiale moderne. Selon lui, voir un joueur de ce niveau privilégier sa famille contribue à faire évoluer certaines mentalités encore très ancrées dans le sport professionnel.

« Il est rafraîchissant de voir un sportif de ce niveau faire passer sa famille avant les attentes traditionnelles. » — Jeremy Davies.

Du côté de la Belgique, la fédération n’a jamais remis en question la décision de son joueur. Les dirigeants avaient anticipé la situation depuis plusieurs semaines et avaient préparé la logistique nécessaire pour permettre à Doku de faire l’aller-retour dans les meilleures conditions possibles. Après la naissance de son fils, la fédération a même officiellement félicité son international.

Au final, cette affaire raconte beaucoup plus qu’une simple absence lors d’un match de Coupe du monde. Elle illustre l’évolution du regard porté sur les sportifs de haut niveau. Longtemps considérés comme des machines entièrement dédiées à la performance, ils revendiquent désormais le droit de préserver certains moments essentiels de leur vie privée.

En choisissant d’être présent pour la naissance de son fils, Jérémy Doku n’a peut-être pas seulement marqué des points auprès de sa famille. Il a aussi ouvert un débat mondial sur l’équilibre entre carrière et vie personnelle. Et au vu du soutien massif reçu ces derniers jours, il semble que l’opinion publique ait largement choisi son camp.