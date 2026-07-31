Au cœur de la polémique : FIFA Forward Enterprise, le projet de Gianni Infantino qui déclenche une guerre froide dans le football mondial

Le football mondial traverse une crise institutionnelle sans précédent. L’UEFA et ses 55 fédérations membres ont officiellement annoncé qu’elles boycotteraient les compétitions de la FIFA si le projet « FIFA Forward Enterprise » de privatisation de certaines activités commerciales de l’instance mondiale était maintenu. Une position rapidement rejointe par la CONCACAF, tandis que la FIFA de Gianni Infantino a publié une première réponse pour tenter de calmer les tensions.

Rarement le fossé entre la FIFA et les autres grandes institutions du football n’a semblé aussi profond. Au cœur de cette crise se trouve le projet « FIFA Forward Enterprise » (FFE), une nouvelle filiale imaginée par Gianni Infantino pour regrouper les activités commerciales de la FIFA et ouvrir une partie de son capital à des investisseurs privés. Selon le président de la FIFA, cette réforme permettrait de générer des milliards de dollars supplémentaires afin d’accroître considérablement les financements accordés aux 211 fédérations membres.

Mais pour l’UEFA, cette proposition constitue une ligne rouge. Réunis en urgence, les dirigeants des 55 associations européennes ont adopté une position commune d’une fermeté exceptionnelle, allant jusqu’à menacer de ne plus participer aux compétitions organisées par la FIFA tant que ce projet ne sera pas abandonné.

« La Coupe du monde n’est pas à vendre »

Dans un communiqué particulièrement virulent, l’UEFA estime que la Coupe du monde représente un patrimoine sportif universel qui ne peut devenir un actif financier destiné à des investisseurs privés.

« La Coupe du monde ne peut pas être traitée comme un produit d’investissement. Elle n’est pas à vendre. »

L’instance présidée par Aleksander Čeferin reproche également à la FIFA d’avoir élaboré cette réforme dans le plus grand secret, sans consultation réelle des confédérations ni des fédérations nationales.

« Une proposition d’une telle importance a été conçue en secret et portée jusqu’au seuil de son adoption sans véritable consultation. »

Pour l’UEFA, l’ouverture du capital de cette nouvelle structure ferait basculer durablement le football mondial dans une logique dominée par les intérêts financiers plutôt que par les valeurs sportives. L’organisation considère que la gouvernance du football ne peut être dictée par des actionnaires dont la priorité serait la rentabilité.

Cette opposition ne relève donc pas uniquement d’un désaccord économique. Elle traduit un affrontement beaucoup plus profond entre deux visions du football : celle défendue par Gianni Infantino, qui mise sur une expansion commerciale massive, et celle de l’UEFA, qui estime que certaines compétitions doivent rester sous un contrôle exclusivement sportif.

La CONCACAF rejoint la contestation

La crise a pris une dimension encore plus importante lorsque la CONCACAF a, à son tour, affiché son désaccord. Réunis avec les représentants de leurs 41 fédérations membres, les dirigeants nord-américains, centraméricains et caribéens ont exprimé de profondes inquiétudes concernant la méthode employée par la FIFA.

Sans annoncer immédiatement un boycott similaire à celui de l’Europe, la CONCACAF critique ouvertement le manque de transparence entourant le projet et le calendrier extrêmement serré imposé aux fédérations pour se prononcer.

« Les membres ont exprimé de profondes préoccupations concernant l’absence de procédure régulière, le délai artificiellement court et le manque d’examen par les organes de gouvernance compétents. »

Cette prise de position est loin d’être anodine. L’Europe et la CONCACAF représentent ensemble une part considérable des revenus commerciaux et de l’audience mondiale de la Coupe du monde. Voir ces deux confédérations afficher publiquement leur défiance constitue un sérieux revers politique pour Gianni Infantino.

À ce stade, la CAF, la CONMEBOL, l’AFC et l’OFC n’ont pas encore adopté de position aussi radicale, mais plusieurs observateurs estiment que la pression exercée par l’Europe pourrait influencer les débats dans les prochaines semaines.

La FIFA contre-attaque et tente d’apaiser les tensions

Face à la montée de la contestation, la FIFA a publié ce vendredi un communiqué destiné à répondre aux critiques. L’organisation affirme avoir entendu les inquiétudes exprimées par les différentes confédérations et assure que le processus de consultation se poursuivra avant toute décision définitive.

L’instance mondiale soutient que de nombreuses informations relayées ces derniers jours seraient inexactes et auraient perturbé le calendrier initial des consultations.

Selon la FIFA, le projet FIFA Forward Enterprise n’a pas vocation à vendre la gouvernance du football mondial. L’organisation insiste sur le fait qu’elle conserverait le contrôle exclusif des compétitions, du calendrier international et de l’ensemble des décisions sportives, tandis que la nouvelle structure servirait uniquement à optimiser les revenus commerciaux afin d’augmenter fortement les investissements en faveur des fédérations nationales.

Malgré ces explications, les positions restent extrêmement éloignées. L’UEFA maintient que la simple ouverture du capital de la structure commerciale constitue un précédent dangereux, tandis que la FIFA continue de défendre une réforme qu’elle juge indispensable pour financer le développement du football mondial.

Le dossier doit désormais être soumis aux 211 fédérations membres de la FIFA dans les prochaines semaines. Si aucun compromis n’est trouvé, le football pourrait entrer dans une crise institutionnelle majeure, avec la menace, inédite, d’une Coupe du monde privée des principales nations européennes. Une hypothèse qui semblait inimaginable il y a encore quelques jours, mais qui est désormais au cœur des discussions dans les plus hautes sphères du football mondial.