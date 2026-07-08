Au cœur de la polémique : Donald Trump lève la suspension de Balogun et se prend une grosse gifle belge

La polémique aura finalement éclipsé le football. Pendant plusieurs jours, la Coupe du monde 2026 a été secouée par une affaire inédite mêlant politique, justice sportive et soupçons d’ingérence. Au centre de la tempête : Folarin Balogun. Expulsé lors du précédent match des États-Unis, l’attaquant semblait condamné à manquer le huitième de finale contre la Belgique. Mais un incroyable revirement de situation a changé le cours des événements.

Donald Trump a lui-même reconnu avoir appelé Gianni Infantino afin de demander un réexamen de la sanction visant l’attaquant américain. Quelques heures plus tard, la FIFA annonçait la suspension provisoire du carton rouge, autorisant Balogun à disputer la rencontre. Une décision exceptionnelle qui a immédiatement déclenché une vague de réactions aux quatre coins du monde.

« Tout ce que j’ai fait, c’est demander un réexamen. » — Donald Trump.

Pour la FIFA, la Commission de discipline a agi en toute indépendance après avoir examiné de nouveaux éléments vidéo. Une explication qui n’a pas convaincu tout le monde.

Une décision qui fait vaciller la crédibilité de la FIFA

Très vite, les critiques se sont multipliées. En Belgique, plusieurs observateurs ont dénoncé un traitement de faveur accordé aux États-Unis, pays hôte de cette Coupe du monde avec le Canada et le Mexique. La Fédération belge a tenté de contester cette décision, sans succès.

Sur les plateaux de télévision comme sur les réseaux sociaux, une même question revenait sans cesse : une telle décision aurait-elle été prise pour une autre sélection ?

L’ancien arbitre international italien Pierluigi Collina a rappelé que les procédures disciplinaires devaient rester totalement indépendantes des pressions extérieures, tandis que plusieurs éditorialistes européens ont estimé que cette affaire risquait d’écorner durablement l’image de la FIFA.

« Nos organes disciplinaires prennent leurs décisions en toute indépendance. » — FIFA.

Même aux États-Unis, le débat a dépassé le cadre sportif. Certains ont salué l’implication de Donald Trump pour défendre les intérêts de la sélection américaine. D’autres, au contraire, ont jugé inquiétant qu’un chef d’État intervienne publiquement dans une procédure disciplinaire concernant une compétition internationale.

Cette séquence a également ravivé les critiques visant les relations étroites entre Donald Trump et Gianni Infantino, aperçus ensemble à plusieurs reprises depuis le lancement de la Coupe du monde.

La Belgique répond sur le terrain

Au milieu de ce tumulte, il restait un match à jouer. Et c’est finalement la Belgique qui a mis un terme à la polémique de la manière la plus éclatante.

Titulaire après la levée de sa suspension, Folarin Balogun n’a pas réussi à changer le destin de son équipe. Les Diables rouges ont livré une démonstration de maîtrise pour s’imposer 4-1 face aux États-Unis et décrocher leur qualification pour les quarts de finale.

« Le terrain reste toujours le meilleur juge. » — Réaction largement partagée par la presse belge après la rencontre.

Ce large succès belge a presque relégué la controverse au second plan. Pour beaucoup d’observateurs, il rappelle qu’aucune décision administrative, aussi discutée soit-elle, ne garantit un résultat sur le terrain.

Mais cette affaire laissera des traces. Entre l’appel assumé de Donald Trump, le revirement spectaculaire de la FIFA et les accusations d’ingérence qui ont suivi, la Coupe du monde 2026 a peut-être connu l’une des plus grandes controverses de son histoire récente.

La Belgique, elle, a choisi la meilleure réponse possible : quatre buts, une qualification et une démonstration qui a fait taire toutes les spéculations. Car si les débats se gagnent parfois dans les bureaux, les matchs, eux, se gagnent toujours sur la pelouse.