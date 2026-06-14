Coupe du monde 2026 : les résultats complets du samedi 13 juin

La Coupe du monde 2026 a poursuivi son rythme effréné samedi avec trois nouvelles rencontres au programme. Entre le spectaculaire nul entre le Brésil et le Maroc, la résistance du Qatar face à la Suisse et le succès précieux de l’Écosse contre Haïti, cette troisième journée de compétition a confirmé que rien ne serait facile dans ce Mondial nord-américain.

Voici le résumé complet des résultats du samedi 13 juin.

Qatar 1-1 Suisse : les champions d’Asie résistent

Dans le groupe B, le Qatar a décroché un point précieux face à la Suisse au terme d’une rencontre équilibrée. Les Suisses, considérés comme favoris avant le coup d’envoi, ont longtemps cru pouvoir s’imposer avant de voir les champions d’Asie revenir dans la partie.

Grâce à ce match nul (1-1), les deux sélections restent pleinement en course pour une qualification au tour suivant. Dans cette poule particulièrement serrée, chaque point pourrait s’avérer déterminant lors des prochaines journées.

Brésil 1-1 Maroc : les Lions de l’Atlas frappent fort

C’était sans doute l’affiche la plus attendue de la journée. Opposé au Brésil de Carlo Ancelotti, le Maroc a une nouvelle fois démontré qu’il faisait désormais partie des meilleures nations du football mondial.

Les Lions de l’Atlas ont ouvert le score grâce à Ismael Saibari après une superbe action collective. Mais comme souvent, le Brésil a pu compter sur le talent individuel de Vinicius Junior, auteur d’une magnifique égalisation avant la pause.

Malgré une domination brésilienne en seconde période, les Marocains ont tenu bon et auraient même pu arracher la victoire dans les derniers instants.

Ce résultat confirme les ambitions du Maroc dans ce Mondial 2026 tandis que la Seleção devra rapidement hausser son niveau de jeu pour espérer aller loin dans la compétition.

Haïti 0-1 Écosse : les Écossais assurent l’essentiel

Dans l’autre rencontre du groupe C, l’Écosse a parfaitement lancé sa Coupe du monde en dominant Haïti sur le score de 1-0.

Sans forcément briller dans le jeu, les Britanniques ont su faire preuve de réalisme pour décrocher trois points précieux. Ce succès leur permet de prendre provisoirement la tête du groupe à égalité de points avec le Maroc.

Pour Haïti, cette défaite complique déjà la mission qualification avant les prochaines confrontations contre le Brésil et le Maroc.

Les résultats du samedi 13 juin

Qatar 1-1 Suisse

Brésil 1-1 Maroc

Haïti 0-1 Écosse

Les classements provisoires

Groupe B :

Suisse – 2 pts Qatar – 2 pts Canada – 1 pt Bosnie-Herzégovine – 1 pt

Groupe C :

Écosse – 3 pts Maroc – 1 pt Brésil – 1 pt Haïti – 0 pt

La compétition se poursuit ce dimanche avec notamment les débuts très attendus de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Côte d’Ivoire, du Japon, de la Tunisie et de la Suède. Plusieurs favoris feront ainsi leur entrée dans un Mondial 2026 qui tient déjà toutes ses promesses.