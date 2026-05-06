OM : les supporters préparent un Vélodrome en “stade mort”

La crise continue de s’intensifier autour de Olympique de Marseille. Déçus par les résultats de cette fin de saison, les groupes de supporters olympiens auraient décidé de lancer un mouvement de contestation fort contre leur équipe et la direction du club.

Selon plusieurs indiscrétions relayées ces dernières heures, les fans marseillais envisagent une grève totale des encouragements jusqu’à la fin de la saison. Une décision lourde de sens dans une ville où l’ambiance du Stade Vélodrome fait partie de l’identité du club.

Premier signal fort : aucun déplacement organisé ne devrait avoir lieu pour le prochain match au Havre. Les groupes de supporters auraient décidé de laisser le parcage visiteur vide afin de montrer leur colère face à la situation sportive actuelle.

Une décision rarissime pour les supporters marseillais, réputés pour suivre leur équipe partout en France, même dans les périodes les plus compliquées.

Vers une ambiance glaciale au Vélodrome

La contestation pourrait atteindre son point culminant lors de la réception de Stade Rennais pour la dernière journée de championnat.

Les groupes ultras envisageraient un “stade mort” : pas de chants, pas de tifos, pas de bâches et aucune animation dans les tribunes. Une atmosphère totalement inhabituelle pour l’enceinte marseillaise, souvent considérée comme l’une des plus bouillantes d’Europe.

Les abonnés pourront assister au match, mais sans le soutien sonore habituel qui accompagne les rencontres de l’OM.

Une saison jugée catastrophique

Cette rupture entre les supporters et le club trouve son origine dans une saison largement en dessous des attentes. Entre contre-performances sportives, éliminations décevantes et irrégularité en championnat, l’OM a progressivement perdu le soutien d’une partie de ses fans.

Les ambitions européennes du début de saison semblent désormais très loin, alimentant la frustration autour du club phocéen.

À Marseille, la tension est désormais totale à quelques journées de la fin du championnat.