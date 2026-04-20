OM : Medhi Benatia pousse un énorme coup de gueule et recadre ses joueurs

Après une nouvelle contre-performance face à Lorient, le directeur sportif de l’OM n’a pas mâché ses mots. Medhi Benatia dénonce un manque criant d’implication et annonce des mesures fortes.

L’ambiance est explosive du côté de l’Olympique de Marseille. Battu à Lorient et en grande difficulté ces dernières semaines, le club phocéen traverse une zone de turbulences qui inquiète jusque dans ses dirigeants. Face à la situation, Medhi Benatia est sorti du silence avec un discours particulièrement musclé.

Le directeur sportif marseillais, pourtant discret ces derniers mois, a pris la parole pour dénoncer une attitude qu’il juge inacceptable. Entre résultats en chute libre et prestations jugées indignes, le ton est monté très clairement en interne.

Un vestiaire pointé du doigt

Dans un discours sans filtre, Benatia a d’abord assumé ses propres responsabilités, mais a surtout ciblé le comportement des joueurs. Il ne conteste pas les critiques sur le recrutement ou les choix sportifs, mais estime que le problème est ailleurs : sur le terrain.

Selon lui, certaines attitudes observées cette saison sont incompréhensibles à ce niveau. Le dirigeant évoque un manque de combativité, d’orgueil et d’engagement, des éléments pourtant essentiels dans un club comme Marseille.

Le constat est encore plus sévère après la défaite face à Lorient. Benatia déplore notamment l’absence totale de réaction du groupe, y compris après le match. Aucun signe de colère, aucun geste de frustration : un calme qu’il juge inquiétant au vu des enjeux.

« Tu fais un match comme ça et tout est propre dans le vestiaire ? », s’est-il agacé,

pointant du doigt une équipe qu’il estime trop passive malgré la pression sportive.

Des mesures fortes pour provoquer un électrochoc

Face à cette situation, la direction a décidé de durcir le ton. Benatia a annoncé que les joueurs allaient être mis sous pression avec une forme de “mise au vert” prolongée. Pendant plusieurs semaines, l’effectif sera davantage mobilisé autour des entraînements, avec des journées plus intenses et structurées.

L’objectif est clair : recréer une dynamique de groupe et réveiller un collectif jugé trop confortable. Pour le dirigeant marseillais, il est temps de rappeler aux joueurs les exigences du très haut niveau et le privilège de porter ce maillot.

Le message est également tourné vers l’avenir. Benatia prévient que certains joueurs pourraient quitter le club, tout en regrettant que certains ne montrent pas leur vrai niveau à Marseille avant d’exploser ailleurs.

Dans une fin de saison sous haute tension, l’OM joue gros. Et cette sortie médiatique marque sans doute un tournant dans la gestion du vestiaire.