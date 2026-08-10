OM : Facundo Medina raconte comment les supporters marseillais l’ont « détruit » sur son poids

Facundo Medina découvre toutes les facettes de la passion marseillaise. Dans un entretien accordé à la télévision argentine, le défenseur de l’OM a raconté avec beaucoup d’humour les critiques reçues sur son physique après plusieurs mois marqués par les blessures. Des messages parfois très violents qu’il a même montrés à sa mère.

Il suffit parfois de quelques mois à Marseille pour comprendre que rien n’y passe inaperçu. Facundo Medina peut désormais en témoigner.

Interrogé par Telefe, le défenseur argentin est revenu sur sa relation avec les supporters de l’Olympique de Marseille. Et s’il commence par leur adresser un immense compliment, la suite de son anecdote résume parfaitement l’exigence qui entoure les joueurs olympiens.

« C’est le meilleur public de France ! »

Un public dont Medina a cependant découvert la face beaucoup moins tendre sur les réseaux sociaux.

L’anecdote de Facundo Medina 🇦🇷 sur les supporters de l’OM 😭😭😭 👇

🗣️ « C’est le meilleur public de France ! (…) La dernière fois, ils m’ont descendu en flammes parce qu’ils trouvaient que J’ÉTAIS GROS. » 10 août 2026

« Ils m’ont descendu en flammes parce qu’ils trouvaient que j’étais gros »

L’histoire racontée par l’Argentin trouve son origine dans une période particulièrement compliquée de sa première saison marseillaise.

Arrivé en provenance du RC Lens, Medina avait rapidement été freiné par les blessures. Touché à une cheville à l’entraînement en août 2025, il avait ensuite subi une nouvelle entorse à la cheville droite face à l’Ajax, fin septembre. L’OM avait alors annoncé une indisponibilité d’environ deux mois.

Une longue période sans compétition qui avait nécessairement modifié son quotidien physique. Medina explique lui-même qu’entre la musculation, la récupération et l’alimentation, son corps avait changé.

« La dernière fois, ils m’ont descendu en flammes parce qu’ils trouvaient que j’étais gros. Je suis arrivé, puis j’ai passé cinq mois blessé. Tu sais, tu fais de la muscu, tu manges… »

Mais lorsque certaines images du défenseur sont apparues au moment de rejoindre la sélection argentine pour la Coupe du monde, une partie des supporters marseillais s’est déchaînée sur les réseaux sociaux.

Medina raconte la scène en reprenant, avec amusement, certains des messages particulièrement crus qui lui étaient adressés.

« Puis je suis revenu, ils ont vu des photos de mon arrivée à la Coupe du monde : « Quel gros fils de p*** ! » »

Sa mère éclate de rire devant les commentaires

Plutôt que de mal vivre la situation, Medina semble aujourd’hui en rire.

L’Argentin a même partagé certains commentaires avec sa mère. Sa réaction a été immédiate.

« J’ai montré ça à ma mère et elle a éclaté de rire. »

Le défenseur explique également que les commentaires les plus virulents apparaissant sous ses publications sont désormais masqués.

Certains supporters l’accusaient notamment d’avoir utilisé sa longue période d’indisponibilité à Marseille pour se préparer tranquillement en vue du Mondial 2026 avec l’Argentine.

« Les commentaires sous mes photos, ils sont tous masqués : « Ce fils de p*** est venu ici pour se préparer à la Coupe du monde. » »

Une théorie qui l’a visiblement beaucoup amusé.

La comparaison improbable avec Messi au PSG

Et les supporters marseillais avaient même trouvé une comparaison particulièrement savoureuse pour résumer leurs soupçons.

Selon Medina, certains estimaient qu’il avait reproduit à Marseille ce que Lionel Messi avait été accusé de faire durant son passage au Paris Saint-Germain : privilégier sa préparation avec l’Argentine en vue d’une Coupe du monde.

« Ils disaient que j’avais fait comme Leo au PSG. »

L’histoire prend évidemment une dimension particulière lorsqu’elle est racontée aujourd’hui par Medina lui-même, avec beaucoup d’autodérision.

Car malgré les critiques, le défenseur argentin ne semble pas avoir développé de rancœur envers le public olympien. Bien au contraire : avant de raconter les insultes reçues sur son physique, il prend soin de le qualifier de « meilleur public de France ».

Une anecdote qui résume assez bien la relation parfois particulière entre Marseille et ses joueurs. L’adoration peut être immense, mais l’exigence l’est tout autant. Et sur les réseaux sociaux, la frontière entre critique et dérapage est parfois largement dépassée.

Facundo Medina, lui, a choisi d’en rire. Jusqu’à partager les messages avec sa propre mère.