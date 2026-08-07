Real Madrid : Yan Diomandé affole les compteurs avec un transfert records

Le Real Madrid vient de réaliser l’une des opérations les plus spectaculaires de son histoire. À seulement 19 ans, Yan Diomandé quitte le RB Leipzig pour rejoindre la Maison Blanche dans le cadre d’un transfert pouvant atteindre 140 millions d’euros. Une somme qui fait de l’international ivoirien la recrue la plus chère jamais achetée par le club madrilène.

Le Real Madrid a décidé de casser sa tirelire pour Yan Diomandé. Après plusieurs semaines de négociations avec le RB Leipzig, le géant espagnol a bouclé l’arrivée de l’une des révélations du football européen.

Selon les informations publiées autour de l’opération, le transfert pourrait atteindre 140 millions d’euros, avec une partie fixe estimée à environ 125 millions et 15 millions supplémentaires sous forme de bonus.

À 19 ans, l’ailier ivoirien change ainsi brutalement de dimension. Il quitte Leipzig seulement un an après son arrivée en Allemagne et devient surtout le transfert entrant le plus important jamais réalisé par le Real Madrid.

Yan Diomandé, nouveau transfert record du Real Madrid : l.lequipe.fr/KcH — L’ÉQUIPE

7 août 2026

Diomandé dépasse les précédents records du Real Madrid

La somme permet de mesurer à quel point le Real croit au potentiel du jeune Ivoirien.

Ces dernières années, le club espagnol avait déjà réalisé plusieurs opérations dépassant les 100 millions d’euros. Jude Bellingham avait notamment rejoint Madrid en provenance du Borussia Dortmund pour un montant initial supérieur à 100 millions, auquel pouvaient s’ajouter différents bonus.

Eden Hazard avait lui aussi coûté plus de 100 millions d’euros lors de son arrivée en provenance de Chelsea en 2019.

Mais avec une opération susceptible d’atteindre 140 millions d’euros, Diomandé établit une nouvelle référence dans l’histoire du club.

Il devient également le joueur ivoirien le plus cher de l’histoire et permet au RB Leipzig de réaliser la plus grosse vente de son existence.

La progression est vertigineuse. Leipzig avait recruté Diomandé à Leganés durant l’été 2025 pour environ 20 millions d’euros. Douze mois plus tard, sa valeur a été multipliée de manière spectaculaire.

Une seule saison aura suffi pour convaincre Madrid

Le pari madrilène s’explique notamment par l’explosion du joueur en Bundesliga.

Pour sa première saison avec Leipzig, Diomandé s’est rapidement imposé comme l’une des attractions du championnat allemand. Sa vitesse, ses changements de direction et sa capacité à provoquer constamment les défenseurs ont attiré l’attention des plus grands clubs européens.

L’Ivoirien a terminé sa première campagne de Bundesliga avec 12 buts en 32 apparitions. Il a également été élu meilleur jeune joueur de la saison en Allemagne.

Ses performances avaient logiquement déclenché une bataille sur le marché. Le Paris Saint-Germain avait notamment manifesté son intérêt et plusieurs formations de Premier League surveillaient également son évolution.

Leipzig ne souhaitait pourtant pas initialement s’en séparer. Fin juin, son directeur sportif Marcel Schäfer assurait encore publiquement que le club voulait conserver sa pépite une saison supplémentaire.

Mais lorsqu’une opération de cette dimension est arrivée sur la table, la situation est devenue difficilement tenable pour le club allemand.

Le Real Madrid a finalement remporté la bataille.

Le nouveau pari XXL du Real Madrid

Investir jusqu’à 140 millions d’euros sur un joueur de 19 ans constitue forcément un pari considérable.

Diomandé possède encore une expérience limitée au plus haut niveau européen. Il n’a disputé qu’une saison complète en Bundesliga et devra désormais supporter une pression sans commune mesure avec celle connue à Leipzig.

À Madrid, chaque prestation sera scrutée. Son prix accompagnera inévitablement les comparaisons et les attentes autour de ses performances.

Mais le Real poursuit une stratégie déjà utilisée avec Vinicius Junior, Rodrygo, Eduardo Camavinga ou encore Endrick : identifier très tôt les talents susceptibles de devenir les prochaines grandes stars du football mondial.

Cette fois, le club madrilène a toutefois dû investir immédiatement une somme habituellement réservée aux joueurs déjà installés parmi les références mondiales.

Le profil de Diomandé explique en partie cette prise de risque. Capable d’évoluer sur les ailes, très explosif et particulièrement dangereux dans les situations de un contre un, l’international ivoirien possède les caractéristiques recherchées pour dynamiser l’attaque madrilène.

Le défi sera désormais de transformer son immense potentiel en performances régulières sous le maillot blanc.

De Leganés au Real Madrid en moins de deux ans

L’histoire est d’autant plus spectaculaire que Yan Diomandé évoluait encore à Leganés au début de l’année 2025.

Né à Abidjan en novembre 2006, l’ailier avait poursuivi une partie de sa formation aux États-Unis avant de tenter sa chance en Europe. Après ses débuts professionnels en Espagne, Leipzig avait rapidement identifié son potentiel et investi environ 20 millions d’euros pour le recruter.

Son passage en Allemagne n’aura finalement duré qu’une saison.

Le voilà désormais au Real Madrid avec une étiquette vertigineuse : celle de recrue la plus chère de l’histoire du club.

À seulement 19 ans, Yan Diomandé vient donc de dépasser financièrement certaines des plus grandes stars passées par Santiago-Bernabéu. Mais le véritable défi commence maintenant.

Car au Real Madrid, battre le record du mercato garantit l’attention du monde entier. Pour entrer dans l’histoire sportive du club, l’Ivoirien devra désormais justifier sur le terrain les 140 millions d’euros investis pour le faire venir.