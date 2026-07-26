Mercato Real Madrid : Yan Diomande va signer chez les Merengue, l’accord est bouclé !

Le transfert de Yan Diomande au Real Madrid est désormais acté. Les Merengue ont trouvé un accord avec le RB Leipzig pour un montant supérieur à 100 millions d’euros. L’ailier ivoirien est attendu à Madrid cette semaine pour passer sa visite médicale avant de parapher un contrat jusqu’en juin 2031.

Le Real Madrid tient sa nouvelle pépite offensive. Après plusieurs semaines de négociations, le club madrilène est parvenu à un accord total avec le RB Leipzig pour recruter Yan Diomande. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’opération dépasse les 100 millions d’euros et le dossier est désormais totalement finalisé.

🚨💣 BREAKING: YAN DIOMANDE TO REAL MADRID, HERE WE GO! ⚪️✨ Agreement closed tonight with RB Leipzig for fee over €100m for the Ivorian winger. Diomande will fly to Madrid this week for medical tests and contract signing until June 2031. DONE. 🇨🇮 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

18 juillet 2026

Le mercato Real Madrid frappe un très grand coup avec l’arrivée de Yan Diomande. À seulement quelques jours de la reprise, les dirigeants madrilènes sécurisent la signature de l’international ivoirien, considéré comme l’un des ailiers les plus prometteurs de sa génération. Le montant de l’opération, supérieur à 100 millions d’euros, témoigne des immenses attentes placées en lui.

Un contrat jusqu’en 2031 pour Yan Diomande

Yan Diomande doit désormais rejoindre la capitale espagnole afin de passer sa visite médicale avant de signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Une fois les derniers détails administratifs réglés, le Real Madrid officialisera l’une des plus grosses opérations de ce mercato estival.

Avec ce recrutement spectaculaire, le club espagnol poursuit son projet de miser sur les meilleurs jeunes talents du football mondial. Les supporters madrilènes attendent désormais l’annonce officielle pour accueillir leur nouvelle recrue ivoirienne à Santiago Bernabéu.